Calciomercato Bologna, continua l’asse Bologna-Atalanta: dal club nerazzurro arriva Federico Cassa

L’asse tra Bologna e Atalanta regala una nuova sorpresa nelle ultime ore del calciomercato. Mentre si avvicina la definizione del trasferimento di Jonathan Rowe in nerazzurro, infatti, il Bologna sarebbe pronto ad accogliere Federico Cassa, giovane talento cresciuto nel settore giovanile bergamasco.

La novità è stata riportata da Gianluca Di Marzio, che ha svelato la presenza del classe 2006 nell’intreccio di mercato tra i due club. Cassa si trasferirà in rossoblù a titolo definitivo, andando ad aggiungere un altro profilo giovane e di prospettiva in casa rossoblù.

Numeri e presenze

Trequartista classe 2006, Cassa è considerato uno dei prospetti più interessanti usciti dal vivaio dell’Atalanta. Nell’ultima stagione ha raccolto 22 presenze complessive nelle competizioni giovanili, mettendo a referto un gol e quattro assist.

Numeri che gli hanno permesso di attirare l’attenzione dello staff della prima squadra e di compiere anche il salto nel calcio dei grandi. In questo inizio di stagione, infatti, Cassa ha già avuto modo di debuttare in gare ufficiali con l’Atalanta, scendendo in campo in entrambe le sfide dei playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv, come messo in evidenza da MondoPrimavera.

Un percorso ancora agli inizi, ma che mostra un giocatore già entrato nei radar della prima squadra e pronto ora a misurarsi con una nuova realtà.

Federico Cassa al Bologna: operazione separata da Rowe

Il suo arrivo a Bologna è emerso nelle stesse ore in cui si è definito il trasferimento di Rowe all’Atalanta, ma sul piano formale le due operazioni sono distinte. Cassa si trasferisce infatti in rossoblù a titolo definitivo e non è una semplice contropartita tecnica nell’affare per l’esterno inglese.

Un dettaglio importante per leggere correttamente l’operazione e, soprattutto, per comprendere la strategia del Bologna: il club non si limita a sostituire numericamente i giocatori in uscita, ma continua a guardare anche alla costruzione della rosa nel medio-lungo periodo.

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