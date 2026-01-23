Calciomercato Bologna – Il rebus attaccanti

Le ultime notizie di calciomercato del Bologna sono l’ufficialità di Sohm e il passaggio di Karslsson all’Utrecht, ma per gli attaccanti? Voci di mercato intorno a Dallinga, e neanche Immobile può esser sicuro di rimanere sotto le due torri. Chi li sostituirebbe?

Calciomercato: una punta in uscita?

Castro non si tocca, e questa è una certezza. Non si può dire lo stesso per Dallinga e Immobile. Per l’olandese pare che arrivino varie richieste estere. Anche se con l’esultanza dopo il gol contro il Celtic di ieri, sembrava che volesse mettere a tacere ogni voce su di lui.

Anche Re Ciro è in bilico. Ultimamente stava trovando minutaggio, ma questo non lo rende incedibile. Solo uno tra lui e Dallinga partirebbe nel caso. E allora via alla lista di nomi che potrebbero sostituire l’uscente. Ma le manovre di calciomercato del Bologna per l’entrata di attaccanti, se ci sono, sono sotto traccia per ora. L’unico nome accostato al club rossoblù è quello di Lorenzo Lucca. Ma un potenziale affare ormai sfumato: dal Napoli, l’ex Udinese, è arrivato ieri in prestito al Nottingham Forest.

Sohm ufficiale, Karlsson di nuovo in prestito

Quello che è certo è che Simon Sohm è ufficialmente un giocatore del Bologna. Arrivato sotto le due torri con la formula di prestito con diritto di riscatto. Lui ha lasciato la Fiorentina dove è arrivato invece Fabbian in prestito dal Bologna con obbligo di riscatto. Arrivata l’ufficialità ieri, Simon Sohm ha dedicato un post ai nuovi tifosi rossoblù. C’è la possibilità di vederlo convocato già per la partita contro il Genoa in programma domenica alle 15.

Il Bologna, per quanto riguarda il mercato, si è mosso in questi giorni anche su altri fronti. Sulemana, che non aveva trovato molto spazio nelle rotazioni di Italiano, è passato al Cagliari. Liberato un posto a centrocampo, la società rossoblù potrebbe fare un pensierino su Matteo Prati. Il giocatore della squadra sarda è seguito da diverse squadre italiane.

Chi continua a rimanere lontano da Bologna è Jesper Karlsson. Cartellino di proprietà rossoblù, ma sempre in prestito. Prima al Lecce poi all’Aberdeen. Con la squadra scozzese ha collezionato 26 presenze e 6 gol. Rientrato da questo prestito, se ne sta valutando un altro. Potrebbe tornare nel campionato olandese dove aveva già militato: è accostato all’Utrecht. Il Bologna per lui aveva speso 12 milioni: un investimento che non ha dato i frutti sperati.

Fonte: Massimo Vitali, Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook