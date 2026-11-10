Calciomercato Bologna, i rossoblù guardano in casa Avellino: occhi su due profili

Il Bologna continua a monitorare il panorama calcistico alla ricerca di profili interessanti per il futuro. Tra le realtà osservate, in cista delle prossime sessioni di calciomercato, c’è anche l’Avellino, formazione nella cui rosa stanno emergendo alcuni giocatori in particolare. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, gli osservatori rossoblù avrebbero messo gli occhi su Michele Besaggio e Raffaele Russo. Due profili differenti, accomunati da un rendimento positivo.

Calciomercato Bologna – Besaggio, un’opzione per il centrocampo

Il primo nome è quello di Michele Besaggio, centrocampista classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Mezzala dotata di buone capacità di inserimento, il giocatore si sta mettendo in evidenza per il contributo alla manovra offensiva, senza trascurare la fase difensiva. Nelle prime undici giornate ha già realizzato tre reti, confermando il proprio momento positivo.

Il suo profilo sarebbe finito sotto osservazione anche in casa Bologna, soprattutto in relazione alle possibili evoluzioni del centrocampo. Sempre secondo quanto riportato da TMW, Besaggio potrebbe essere un’idea nell’eventualità di un’uscita di Nikola Moro. Si tratta, naturalmente, di uno scenario valutare e non di una trattativa.

L’altro profilo seguito: duttilità e gol

L’altro giocatore seguito sarebbe Raffaele Russo, attaccante classe 1999 che sta vivendo una stagione particolarmente prolifica. Capace di agire in diverse posizioni del reparto offensivo, fatta eccezione per quella di centravanti, ha trovato soprattutto da seconda punta la propria dimensione ideale.

I numeri sono quelli un’annata finora positiva: cinque gol in undici presenze, un bottino che lo avvicina al suo record personale di sei reti in un singolo campionato.

Due nomi, dunque, che il Bologna starebbe valutando nell’ambito del proprio lavoro di osservazione. Per entrambi, al momento, si parla soltanto di idee e interesse in casa Bologna, senza sviluppi concreti sul fronte del calciomercato.

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