Calciomercato Bologna – È concreto l’interesse per Fabbian, o è un tentativo della Fiorentina?

La frase “fanno giri immensi e poi ritornano” viene spesso usata in termini di calciomercato, anche a Bologna. Ecco, per questo nome, il giro non sarebbe per niente immenso e, anzi, anche temporalmente sarebbe stato davvero breve. Il nome è quello di Giovanni Fabbian, ex-Rossoblù passato alla Fiorentina lo scorso gennaio e finito a margine dei discorsi tra le due società negli ultimi giorni. Ma il Bologna vuole davvero riportare sotto le Due Torri il numero 80? Sarebbe utile nello scacchiere di Tedesco?

Calciomercato Bologna – Fabbian, ritorno in Rossoblù?

A parlare di questo grosso argomento del calciomercato del Bologna è Matteo Dalla Vite, sull’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport. Come è noto a chiunque, le due società stanno lavorano sull’affare che dovrebbe portare Roberto Piccoli sotto le Due Torri, ma evidentemente nei colloqui di, ormai, tutti i giorni sembra essere spuntato il nome di Giovanni Fabbian, già da qualche giorno.

Il centrocampista veneto non ha trovato lo spazio che probabilmente s’immaginava in quel di Firenze, e non sembra essere al centro dei pensieri di Fabio Grosso: anzi, tutt’altro. Proprio per questo motivo il classe 2003 è apparentemente in uscita e la dirigenza Viola lo avrebbe proposto ai Rossoblù. Ovviamente, con l’operazione del prestito: solo qualche settimana fa era scattato l’obbligo di riscatto per la Fiorentina. Ma, per ora, sembra solo un’idea, e nemmeno, a quanto pare, così forte in quel di Casteldebole.

Modulo, ma anche caratteristiche

Probabilmente lo stesso Fabbian non disdegnerebbe un ritorno in questa sessione di calciomercato al Bologna. I motivi sono ovviamente semplici: qui è cresciuto nelle ultime tre stagioni, e sarebbe una piazza già conosciuta per ritrovare fiducia. Ma, Fabbian sarebbe davvero utile alla causa del Bologna di Domenico Tedesco?

La verità, ovviamente, la sa solo lo stesso Tedesco. Analizzando il suo modulo, il 4-3-3, Fabbian potrebbe sì fare la mezz’ala, come più volte ha fatto anche con Vincenzo Italiano, cogliendo buoni risultati talvolta. Ma il 4-3-3 di Tedesco, in realtà, non sembra sposarsi, per ora, con le caratteristiche del giocatore, che vive d’inserimenti. Lo stesso Tedesco ha arretrato Bernardeschi e Odgaard per avere sì un centrocampista offensivo, ma che sia abile anche nel palleggio, e questa caratteristica non è mai stata spiccata per il giovane numero 80. Vedremo quali saranno gli sviluppi, ma tutto lascia pensare che la parentesi di Fabbian in Rossoblù non sia destinata a riaprirsi.

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