Calciomercato Bologna – Dominguez apre al Cagliari

Dopo la partita di Europa League contro il Celtic, Vincenzo Italiano era stato chiaro sul futuro di Dominguez a Bologna. Tuttavia come sappiamo, il calciomercato è imprevedibile e nelle ultime ore si sono diffusi dei rumors sul possibile addio del numero 30 alle Due Torri.

Due giorni fa, il Cagliari ha bussato alle porte del Bologna chiedendo informazioni su Dominguez e, nella giornata di ieri, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha svelato un retroscena.

Secondo Pedullà infatti, l’argentino avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al club sardo con il desiderio di giocare di più e nelle ultime ore si sono mantenuti vivi contatti tra il suo entourage e il club sardo. Il Bologna da parte sua non ha chiuso del tutto le porte, ma l’offerta proposta dal Cagliari non convince la dirigenza felsinea.

Calciomercato Bologna – La dirigenza rossoblù chiede di migliorare l’offerta

Il club sardo infatti, non ha intenzione di spendere altri soldi in questo calciomercato invernale e vorrebbe prelevale Dominguez solo in prestito senza obbligo di riscatto.

La dirigenza rossoblù sta riflettendo sull’operazione, chiedendo al Cagliari di migliorare l’offerta, magari aggiungendo qualche opzione sul riscatto. Nelle prossime si saprà dunque la risposta del club di Tommaso Giulini e a seconda di quest’ultima, anche il Bologna potrà muoversi, di conseguenza, ancora sul mercato.

Dominguez cerca spazio, il Cagliari potrebbe essere l’occasione giusta

Dominguez dal canto suo ha aperto invece alla possibilità del trasferimento, come già era successo con il Mallorca. Con l’inserimento di Freuler nella lista UEFA, l’ex Gimnasia La Plata è stato nuovamente escluso e vorrebbe cercare spazio fuori da Bologna.

Al Cagliari di Pisacane, Dominguez potrebbe avere la possibilità di accumulare più minuti. L’allenatore infatti alterna diversi moduli, ma gioca spesso con due trequartisti che possono partire dall’esterno o centralmente. La soluzione perfetta per Benja che, numericamente potrebbe prendere il posto di Luvumbo vicino all’addio al club.

Fonte: Alfredo Pedullà

