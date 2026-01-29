Calciomercato Bologna, il Cagliari ci prova per Dominguez: la situazione

Nonostante le parole di Vincenzo Italiano prima della gara contro il Celtic, le porte del calciomercato non sono ancora chiuse per un addio al Bologna di Benjamin Dominguez. Dopo il Mallorca, un altro club questa volta italiano starebbe provando ad ottenere l’esterno argentino.

In queste ore, infatti, il Cagliari avrebbe provato a chiedere al club felsineo il prestito del fantasista ex Gimnasia La Plata. Un tentativo che sembra velleitario, viste le parole del tecnico lo scorso mercoledì ma che potrebbero celare un cambio di strategia da parte del Bologna.

Dominguez cerca spazio

Ieri, con la nuova lista dei convocati di Vincenzo Italiano in vista della gara di questa sera contro il Maccabi Tel-Aviv, Benjamin Dominguez ha perso nuovamente il posto nella lista europea. Un motivo in più per l’esterno di cercare spazio altrove lontano da Bologna.

Per questo motivo Dominguez, come già fatto nelle scorse settimane con il Mallorca, ha dato disponibilità al trasferimento. Troppa infatti la concorrenza nel reparto per il giocatore, che in queste settimane ha dato importanti segnali di risveglio ma alla soglia dei 23 anni vorrebbe vedere riconosciuto il suo talento trovando più spazio.

Solo in prestito

Dal canto suo, il Cagliari non ha intenzione di spendere altri soldi in questo calciomercato e per il momento avrebbe intenzione di prendere Dominguez che, salvo sorprendenti inserimenti di opzioni di riscatto, resterebbe sotto il controllo del Bologna.

Nel capoluogo isolano, infatti, mister Pisacane alterna diversi modulo, ma gioca spesso con due trequartisti che possono partire dall’esterno o centralmente. Una soluzione ideale per l’argentino che, numericamente, potrebbe prendere il posto del partente Luvumbo (vicino al trasferimento in Emilia, con la maglia del Parma).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook