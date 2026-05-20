Calciomercato Bologna, dal Brasile: rossoblù ancora su Freytes

Il casting per il post Jhon Lucumí nella difesa rossoblù è più vivo che mai. Il Bologna nel prossimo calciomercato saluterà il colombiano e dovrà giocoforza trovare un rimpiazzo: sul taccuino di Sartori e Di Vaio ha una posizione importante ancora oggi Juan Pablo Freytes.

Il difensore argentino, classe 2000, attualmente in forza al Fluminense è stato cercato a lungo anche nel mercato invernale. I rossoblù sembravano addirittura essere giunti a un accordo, ma le richieste progressivamente sempre più elevate della società brasiliana hanno fatto desistere i rossoblù.

Ora, però, secondo quanto riportato in Brasile dall’esperto di mercato Pablo Oliveira, il Bologna sarebbe pronto a rifarsi sotto vedendo nel centrale del “Flu” il mancino giusto per la sua retroguardia.

Interesse vivissimo per Freytes

Il Bologna guarda la centrale del club brasiliano consapevole di dover fare un investimento come quelli già fatti per Helland e per lo stesso Lucumí a suo tempo. Serviranno almeno 6/7 milioni per portare a casa l’ok del Fluminense. Anche perché le società brasiliane sono sempre più ricche.

Motivo per cui è diventato davvero molto complicato trattare con loro. Le richieste per i trasferimenti dal Paese verdeoro stanno lievitando perché in alcune società sono subentrate proprietà e logiche europee. E, dove non sono arrivati i soldi del Vecchio Continente, i proprietari del club applicano queste politiche in maniera talvolta anche sfrenata (vedi il caso Endrick, per cui il Real Madrid ha speso 60 milioni di euro, ndr).

La situazione dell’argentino cambierà il mercato rossoblù

Se l’interesse venisse confermato e la trattativa dovesse riprendere piede nelle prossime settimane, ci sarà da stare attenti alle strategie rossoblù nel resto della sessione. Infatti, Freytes è argentino, dunque extracomunitario, e il Bologna acquistandolo nelle prime settimane del calciomercato modificherebbe inevitabilmente alcune dinamiche.

Ricordiamo che, regola alla mano, le società di Serie A possono tesserare al massimo due extracomunitari per annata sportiva.

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