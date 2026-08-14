Calciomercato Bologna, Cabal slegato da Lucumi: per ora è no alla Juve

Jhon Lucumi sarà un nuovo giocatore della Juventus: dopo una lunga e travagliata trattativa di calciomercato, il Bologna si prepara a salutare il difensore colombiano. Un addio scritto da tempo, del quale si attende solo l’ufficialità. Un’operazione da circa 20 milioni di euro più bonus che entreranno dritti nella cassaforte di Casteldebole e un contratto quadriennale da 2,5 milioni netti a stagione per Jhon Lucumi.

Come scrive Massimo Vitali nell’edizione odierna de Il Resto del Carlino, negli ultimi giorni è stata discussa la possibilità di inserire nella trattativa il difensore Juan Cabal come contropartita. Una strategia messa in piedi dalla Juventus per tentare di “ammorbidire” l’esborso economico per Lucumi, ma che il Bologna non sembra gradire.

Calciomercato Bologna: perché l’affare Cabal è slegato da Lucumi?

Juan Cabal, difensore classe 2001 di piede mancino, nasce come terzino ma sa adattarsi anche al ruolo di centrale. Al momento non rientra nei piani di Luciano Spalletti, motivo per cui la Juventus lo ha messo sul mercato. Il Bologna apprezza il difensore bianconero, ma al momento non ha intenzione di includerlo nell’operazione che vede Jhon Lucumi sempre più vicino alla Juventus.

La volontà è quella di mantenere le due operazioni separate, con la possibilità di entrare nuovamente in trattativa con il club bianconero solo una volta completato il passaggio del colombiano. Il motivo? Gli uomini di calciomercato del Bologna sanno bene quanto sia difficile rimpiazzare Lucumi. Le prossime saranno ore di riflessione e sul tavolo delle trattative di Casteldebole torneranno di moda tutte le suggestioni per la difesa.

Le alternative in difesa

Da Juan Rodriguez del Cagliari a Lilian Brassier del Rennes, passando per Rosen Bozhinov del Pisa e Fedde Leysen dell’Union Saint-Gilloise. Tutti nomi appuntati sul taccuino di Giovanni Sartori, che assieme a Marco Di Vaio avrà il compito di individuare il miglior sostituto di Jhon Lucumi. Nella lista spunta anche il nome di Ghilardi, esubero di Gasperini alla Roma, già osservato dal Bologna in passato.

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