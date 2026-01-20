Tra i giocatori in uscita, nonostante le voci che si sono assopite, resta anche Benjamin Dominguez che può lasciare il Bologna in questo calciomercato invernale. Il fantasista argentino, infatti avrebbe ricevuto le avance di diverse squadre. L’ultima delle quali è il Mallorca.

La formazione spagnola ha un interesse molto concreto nei confronti del fantasista ex Gimnasia La Plata. Il giocatore ha già dato il suo benestare al trasferimento. Il calciatore ovviamente sta cercando un nuovo club per trovare più minutaggio e più spazio in campo. Più di quello che ha trovato negli ultimi sei mesi al Bologna.

Dominguez, accordo personale fatto

Il giocatore argentino, classe 2003, da inizio calciomercato sta cercando uno spazio lontano da Bologna. La Spagna e la Liga potrebbero essere la sua prossima destinazione, un torneo che potrebbe essere adeguato alle sue caratteristiche. Il giovane fantasista albiceleste al Mallorca vuole giustamente cercare il rilancio, altrove, lontano dal Bologna e dalla Serie A.

Dominguez e il Mallorca attendono l’ok del Bologna

Il club rossoblù dal canto suo osserva la situazione. I dirigenti del Bologna attendono l’offerta del Mallorca per arrivare a Dominguez in questa sessione invernale di calciomercato. Benjamin, come detto, ha già accettato l’idea di trasferirsi lontano dall’Italia.

Bisognerà capire ora quali saranno i termini di un eventuale accordo. Una volta che arriverà l’offerta a Casteldebole, il Bologna deciderà se accettare o rifiutare e quindi sedersi al tavolo delle trattative.

Dominguez in rossoblù

Dopo essere arrivato alla fine del calciomercato estivo 2024, Dominguez nel suo anno e mezzo trascorso con la maglia del Bologna ha collezionato 40 presenze e 4 gol. Tutte e quattro le reti sono arrivate nella scorsa annata, quando l’ex giocatore del Gimnasia aveva fornito ottime prestazioni.

Tuttavia, rispetto all’anno passato, il fantasista argentino non si è più ritrovato e non ha più ritrovato la brillantezza del suo arrivo in rossoblù perdendo progressivamente posizioni nelle gerarchie.

