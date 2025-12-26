Ancora una volta, il Bologna si sta muovendo in anticipo per il calciomercato invernale. Già negli scorsi giorni vi avevamo descritto la situazione, con un fronte difensivo foltissimo e parecchi obiettivi, Leysen su tutti. Poi, però ci sono tanti altri nomi per i quali Sartori sta cercando opportunità. Un target “nuovo”, secondo il QS, sarebbe Gady Beyuku del Modena, diciannovenne francese cresciuto tra Bobigny e Triestina e sondato da parecchi club europei. Ma andiamo per gradi.

Una concorrenza accanita

Il ragazzo, pur non avendo ancora trovato reti in campionato, si è guadagnato le luci della ribalta a suon di prestazioni altisonanti, risultando uno dei trascinatori di questo super Modena. Così, negli ultimi mesi hanno valutato più o meno concretamente l’ipotesi di prelevarlo dal campionato cadetto squadre come Parma, Torino, Basilea e Stoccarda. Su tutte, però, la Juventus sembrerebbe la pretendente più accanita. La formula che Comolli potrebbe proporre ai canarini, infatti, piacerebbe parecchio alla dirigenza, che potrebbe tenere il ragazzo fino a giugno in un prestito fino a fine stagione. Poi, Gady raggiungerebbe la Signora.

Cosa offre Bologna?

D’altro canto, Sartori e il suo team sono andati a visionarlo a più riprese, mostrando parecchio interesse verso il franco-congolese. Sembrerebbe poco, eppure i rossoblu potrebbero offrire al ragazzo qualcosa che la Juve non può dargli. Prelevandolo da gennaio, con tre competizioni ancora in atto, Bekuyu potrebbe trovare il campo anche da terzino, nonostante la folta concorrenza composta da Zortea e Holm. In più, la grande duttilità del classe 2005 gli permetterebbe di giocare addirittura come esterno alto, dote molto gradita a Italiano. Specialmente perché, con tutti questi infortuni, non si sa mai dove potrebbe servire una pezza. Lo abbiamo visto nell’ultimo mese, con De Silvestri e Lykogiannis adattati come difensori centrali.

Chi è Gaby Beyuku, il giovane tuttofare che sta facendo innamorare mezza Europa

Nato come terzino destro, il giovane francese sta giocando come braccetto di destra nella linea a tre di Sottil. Dopo aver segnato due reti l’anno scorso, durante questa stagione è rimasto a secco, almeno per ora. Di certo, però, le sue doti non si limitano all’istinto offensivo: vedendolo all’opera non è difficile intuirne le potenzialità nell’uno contro uno e nella gestione in velocità degli avversari, dote fondamentale per un centrale di Italiano che gioca spesso e volentieri a quaranta metri dalla porta. In più, dall’alto del suo metro e ottantotto, è un ottimo marcatore nei calci piazzati. Lo vedremo a Bologna o andrà altrove? Ancora non lo possiamo sapere, ma di certo in casa Modena sarà un mercato movimentato. E un pezzo così, nella scacchiera di Casteldebole, manca…

