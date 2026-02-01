Calciomercato Bologna – Cambierà ancora la lista UEFA

Si sapeva che le liste sarebbero cambiate ancora. Specialmente visto che, in pieno clima di calciomercato, il Bologna qualche colpo lo ha sempre piazzato. La deadline fissata dalla UEFA è sempre quella, intoccabile: a mezzanotte di giovedì la carrozza diventerà zucca e le modifiche non saranno più attuabili. Pertanto, bisogna muoversi rapidamente e con astuzia, valutando per bene chi togliere e chi lasciare nell’organico internazionale dei felsinei. Si possono registrare al massimo tre nuovi giocatori per la fase a eliminazione diretta ma, contemporaneamente, bisogna rispettare anche i vincoli della lista A. Insomma, i ragionamenti non sono semplicissimi.

Calciomercato Bologna – I vincoli della lista A

A complicare il tutto ci sono i paletti imposti dalla Lega Serie A, che non permette di superare i 25 giocatori in organico e, soprattutto, ne servono almeno otto formati localmente (4 nel club, altri 4 in Italia). I rossoblu, però, sotto questo aspetto, sono messi bene. Pertanto, oltre ad aver già aggiunto Helland alla lista locale, il ragazzo norvegese raggiungerà il suo compatriota Heggem anche nelle selezioni europee. Così potrà sfidare la sua ex squadra, il Brann. D’altronde, i rossoblu avevano atteso appositamente venerdì per tesserarlo, evitando squalifiche scomode…

Tempo di valutazioni

Per il resto, come sappiamo tutti molto bene, il calciomercato è un momento di grandi riflessioni a Bologna. Negli ultimi anni sono arrivati colpi intriganti, anche d’inverno (uno su tutti Santiago Castro), e l’eventualità che possa arrivare un ultimo graffio non è da ignorare. Comunque, al momento, le operazioni in uscita influirebbero poco sull’organico europeo. Immobile era già uscito dall’elenco, mentre Dominguez, papabile partente, era già stato sostituito dopo il rientro di Freuler.

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

