Calciomercato Bologna – Arrivano i giorni del Cobra: ecco dove potrebbero intervenire i Rossoblù

Prossima fermata: Bologna-Milan, 3 febbraio. Una data che a Casteldebole fa felice un po’ tutti tra staff, giocatori e dirigenza. Per i primi due, ovviamente, il motivo si rifà proprio alla partita che, invece di domenica, si giocherà martedì prossimo. E martedì 3 febbraio non è una giornata a caso. Lunedì sera, infatti, si chiuderà il calciomercato invernale, e nelle file del Bologna, che non sarà impegnato in questi tre giorni, potrà mettersi comodamente all’opera Giovanni Sartori.

Badare bene, però, che il “ritardo” nel concetto di Sartori non è un difetto, ma bensì un pregio. Da quando è a Bologna, infatti, il “Cobra” ha sempre colpito proprio sul finale, quando nessuno se lo aspettava e quando, soprattutto, il mercato metteva gli altri alle corde. Basti pensare, ad esempio, alle trattative per giocatori come Ndoye, Calafiori, Rowe o Zortea, arrivati tutti negli ultimi dieci giorni di mercato e rivelatisi delle vere e proprie gemme.

Calciomercato Bologna: la situazione

Argomento inevitabilmente sulla bocca di tutti, il calciomercato in uscita dei Rossoblù nelle ultime ore sembra essersi accesso all’improvviso. A partire da Ciro Immobile, arrivato a Bologna lo scorso luglio e già pronto a salutare destinazione Parigi, dove nelle prossime ore lo aspetterà il Paris FC. Il bomber di Torre Annunziata, però, sembra in buona compagnia, visto che negli ultimi due giorni sono accelerate improvvisamente le trattative per Emil Holm, in direzione Juventus, e Benjamin Dominguez che, desideroso di avere maggior minutaggio, sembrerebbe disposto ad accettare le avances del Cagliari.

Virtualmente chiusa, infine l’uscita di Thijs Dallinga. Anche lui al centro di numerosi voci di mercato nelle ultime settimane, la partenza del centravanti olandese è stata bloccata direttamente da Marco Di Vaio, che nel prepartita di Maccabi Tel Aviv-Bologna si è espresso così sull’argomento: «Tanti cercano le punte. Non abbiamo ricevuto niente di ufficiale e in questo momento non siamo neanche interessati a parlarne».

Ci saranno colpi?

A dir la verità, però, l’ex bomber rossoblù ha tenuto anche a precisare che «Non abbiamo necessità numerica, poi da domani (venerdì) mancheranno quattro giorni alla fine del mercato e saremo vigili». Un monito che, sempre virtualmente, sembrava aver chiuso il mercato dopo gli arrivi di Helland e Sohm. Alla luce delle possibili partenze, però, sembra essersi ripalesata una evidente necessità numerica, almeno sulla corsia destra di difesa.

Con l’addio, ormai sempre più probabile secondo Fabrizio Romano, di Emil Holm, il Bologna dovrà necessariamente muoversi per un terzino di destra. Ruolo in cui in cima alla lista rimane Joao Mario della Juventus, ma non è l’unico obiettivo, visto che i Rossoblù continuano a monitorare Zappa del Cagliari, Pedersen del Torino e Zappacosta dell’Atalanta. Ma quello del terzino potrebbe non essere l’unico colpo.

La dirigenza Rossoblù, infatti, sta continuando a muoversi anche per Tijjani Noslin, attaccante olandese della Lazio in grado di ricoprire diversi ruoli nel panorama offensivo. Il classe ’99 ex Verona, in uscita dalla Capitale dopo gli arrivi di Maldini e Ratkov, potrebbe essere la pedina ideale per Italiano, che potrebbe utilizzarlo sia come esterno che come prima punta. L’olandese, però, potrebbe non essere l’unico profilo visionato da Giovanni Sartori, che nelle prossime ore potrebbe muoversi a sorpresa, con un nuovo colpo “da Cobra”.

