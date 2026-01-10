Calciomercato Bologna, Carnevali toglie dal mercato Muharemovic: la sue parole

Tarik Muharemovic non si muove nel calciomercato di gennaio, né per una tra Juventus né per il Bologna che, per la verità, difficilmente avrebbe potuto intervenire. A togliere il giovane difensore bosniaco dal mercato ci ha pensato direttamente il Sassuolo, proprietario del cartellino.

Il club neroverde, per voce del suo amministratore delegato Giovanni Carnevali, ha parlato della situazione della squadra. Il Sassuolo è coinvolto nella lotta per non retrocedere e, a causa di un calendario non facile, non sta performando come nella prima parte del torneo. E sicuramente le voci di un trasferimento del suo difensore migliore non aiutano.

Le parole di Carnevali su Muharemovic

L’amministratore delegato del Sassuolo ha parlato a pochi minuto dall’inizio della sfida di questa sera tra Sassuolo e Roma, all’Olimpico e ha fatto chiarezza. Niente cessione per Muharemovic, non in questa sessione di calciomercato, che il club si chiami Inter, Juventus o Bologna. Insomma è incedibile.

Carnevali non ha lasciato spazio a dubbi: «Su Muharemovic non userei il condizionale: non uscirà sicuramente a gennaio, rimarrà almeno fino alla fine della stagione. Se saremo in grado di inserire giovani di qualità in questo mercato, lo faremo».

Bologna già fuori dai giochi?

I rossoblù apprezzano assai il difensore classe 2002 ora al Sassuolo, ma in precedenza alla Juve. Le sue prestazione e il suo essere un calciatore mancino lo rendono un elemento d’interesse generalizzato. Tuttavia, anche per Grosso in neroverde, Muharemovic è uno dei giocatori da cui non si può prescindere.

Motivo per cui, secondo le voci di calciomercato, Muharemovic vale circa 30 milioni di euro e che sul calciomercato la richiesta del Sassuolo alle società che vogliono il giocatore è questa. Una cifra che per il Bologna è quantomeno complicata da spendere in questa fase storica di crescita del club. Per il bosniaco resta in vantaggio la Juve che, quando ha ceduto il cartellino al Sassuolo, aveva mantenuto un 50% sulla futura rivendita che, in caso di cessione alla stessa Juve, funziona come un vero e proprio sconto della metà.

