Bologna, Casale prolunga di un anno il contratto: si attende l’ufficialità

Una notizia forse inaspettata, visto l’andamento delle ultime settimane di mercato. Ma oggi è un nuovo giorno, e anche questo è calciomercato in casa Bologna: i Rossoblù vanno verso il rinnovo di un ulteriore anno per Nicolò Casale. Il contratto del difensore centrale, in scadenza nel 2028, dovrebbe essere prolungato fino al 2029: si attende l’ufficialità del club.

Calciomercato Bologna: Casale rinnova fino al 2029

A dare questa notizia nella giornata di oggi è il giornalista di TuttoSport ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, che in questo caso coinvolge il Bologna. E coinvolge anche Nicolò Casale, difensore centrale sbarcato sotto le Due Torri nell’estate del 2024. Dopo una sessione passata alla ricerca di una possibile nuova sistemazione, il nativo di Negar e il club vanno verso il prolungamento del contratto in essere fino al 2028.

🚨 Excl. – Done Deal! Nicolò #Casale has extended his contract with #Bologna. Deal until 2029. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 4, 2026

Secondo Schira, il Bologna e Nicolò Casale hanno trovato l’accordo per l’estensione dell’attuale contratto fino al 30 giungo 2029, spostando quindi di un anno la scadenza. Ovviamente, l’ufficialità la si avrà solo e solamente dal club, ma tutto porta in questa direzione per l’ex giocatore della Lazio.

Bilancio o…utilità?

Il primo pensiero, vista la volontà nello scorso calciomercato per il Bologna di sfoltire, in assenza delle coppe europee, è quello di spalmare lo stipendio del classe 1998, allungando di un anno il contratto dello stesso. Può esserci, però, anche una flebile luce che porti alle questioni di campo: Casale, con Palladino, potrebbe tornare più che utile in una ipotetica impostazione a tre difensori, proprio come ai tempi dell’esperienza veronese del giocatore. Insomma, solo il tempo ci dirà la verità…e ci darà l’ufficialità.

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