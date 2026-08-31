Calciomercato Bologna, Casale in uscita: c’è il Watford

Dopo il recupero dall’ennesimo guaio muscolare, Nicolò Casale è andato in panchina oggi per la prima volta durante Atalanta-Bologna, ma resta in uscita in questo calciomercato. Il difensore ex Lazio però non ha avuto grande richieste finora e per il momento resta in rossoblù.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, in queste ore la prima concreta richiesta di informazioni da diverse settimane sarebbe arrivata dall’estero. Per la precisione a sondare le condizioni per l’addio del difensore centrale veronese è il Watford. La formazione inglese della famiglia Pozzo milita in Championship e, come noto, in questa annata è guidata da Alessio Dionisi. E come al solito ha una importante anima italiana.

Disponibilità e buoni rapporti

Il Bologna è aperto a ragionare su qualsiasi formula per piazzare altrove un giocatore su cui per la verità non punta più. Resta da verificare la disponibilità del difensore stesso a trasferirsi nella seconda serie del calcio inglese. Tra le due società intercorrono ottimi rapporti anche perché in questa estate c’è un precedente.

Infatti, Bologna e Watford prima di questi primi abboccamenti per Casale avevano chiuso assieme l’operazione Ravaglia. Il portiere, prodotto del settore giovanile rossoblù a inizio luglio si è trasferito agli “hornets“. Uno sponsor che potrebbe promuovere il trasferimento con l’ex compagno di squadra.

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