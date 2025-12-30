Calciomercato Bologna – Corte per Castro, ma il club ha le idee chiare

Non serve l’apertura ufficiale del calciomercato: il Bologna ha già da fare sia in entrata, con Freytes, sia in uscita, vista la corte che parecchi club fanno al Toto Castro. Nonostante il blocco da Casteldebole, con i felsinei che vorrebbero continuare a lungo col loro attaccante, negli ultimi mesi parecchie società internazionali hanno seriamente pensato al puntero argentino per affinare il proprio reparto offensivo, mostrando di non voler demordere al primo no. Così, secondo l’esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, che negli anni ha collaborato con ESPN, BBC e BILD, Chelsea e Aston Villa rientrerebbero nella lista assieme a Inter, Juventus e Nottingham Forest. Che potrebbe riunire il 9 al suo ex compagno Dan Ndoye.

Calciomercato Bologna: perché Castro?

Già in mattinata avevamo analizzato la possibilità di un cambio offensivo radicale, favorito dall’avvicinarsi del mercato di riparazione. E, se già la società dovrebbe aver individuato il giocatore più “sacrificabile” non in Santi, nel corso degli anni abbiamo visto che Sartori e il suo team di lavoro hanno saputo mutare i propri piani repentinamente. D’altronde, offerte di un certo calibro sono irrifiutiabili, e i felsinei avrebbero fissato il prezzo per il classe 2004 attorno ai 50 milioni di euro.

Questo vuol dire che ci saranno trattative? No, non necessariamente. Ma, in questi giorni, potremmo vedere dei nuovi scouting per un papabile nuovo attaccante da affiancare alla prolifica trequarti. E attenzione anche agli altri due, o meglio a Dallinga. Perché, se Immobile non si muoverà anche a causa del suo recente arrivo, in questi giorni la convinzione che qualcosa possa cambiare sta prendendo piede sempre più rapidamente. Insomma, a differenza di Checco Zalone in Quo Vado?, a Bologna nessuno ha il posto fisso.

