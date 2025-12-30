Calciomercato Bologna – Punte sotto esame

La priorità è la difesa. Questo è già stato reso noto, prima di tutto il calciomercato invernale servirà al Bologna per puntellare la situazione centrali. Ma il mercato, specie quello invernale, serve soprattutto per sistemare situazioni critiche prima che queste ultime diventino problematiche. Ed in questo senso, di problemi, il Bologna ne ha uno in particolare col reparto più offensivo di tutti: quello delle punte centrali.

Gol cercasi, è emergenza in avanti

L’ultimo periodo del Bologna, diciamolo, è stato tutt’altro che rose e fiori. Stanchezza, infortuni, diverse partite approcciate nel modo sbagliato e, soprattutto, pochissimi gol segnati. Se a questi togliamo i gol dei trequartisti, poi, è addirittura dalla partita di Coppa Italia col Parma che le punte di mister Italiano non segnano. Un dato un po’ preoccupante, visto che il mister ne ha ormai stabilmente tre a disposizione, ed in estate si è lavorato tanto per rinforzare il reparto.

Un reparto che, oggi, è composto da Santiago Castro, Thijs Dallinga e Ciro Immobile. Tra tutte le competizioni, però, i 3 attaccanti Rossoblù hanno portato a casa solo 8 gol, addirittura meno del solo Orsolini. Un dato terribile, ancor di più in questo momento di calo del Bologna che, complice qualche fragilità difensiva, non può permettersi di non segnare se l’obiettivo vuole essere la riconferma di una posizione europea.

Il Bologna interverrà sul calciomercato?

Se la risposta fino ad un mese fa poteva essere sicuramente negativa, ad oggi non è più così certa. Come detto, infatti, il mercato di gennaio serve per prevenire situazioni critiche nella seconda parte di stagione, quella in cui bisogna necessariamente accelerare. Motivo per cui la dirigenza Rossoblù, sempre in accordo con mister Italiano, potrebbe pensare di mettere sotto esame l’attacco. Le prossime due settimane, infatti, saranno ricche di scontri diretti e partite cruciali per il cammino del Bologna, che avrà bisogno dei gol delle sue punte. Se questi ultimi arriveranno, tutto risolto, altrimenti…

Altrimenti si interverrà sul mercato, con uno dei tre che lascerebbe Casteldebole per far spazio ad un nuovo attaccante. Il principale indiziato a fare le valigie, ovviamente, è Thijs Dallinga, sia per il valore di mercato che per la lista di estimatori che l’olandese ha, soprattutto in Francia. La società aveva rinunciato a cederlo in estate, credendo in una sua crescita, che è anche arrivata, ma che ancora non è abbastanza per convincere i vertici Rossoblù.

Ovviamente la speranza per tutti è che i gol tornino e la situazione si sistemi, ma se questo non avvenisse è chiaro che la società qualcosa dovrà fare.

Fonte: Claudio Beneforti – Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook