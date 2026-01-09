Un occhio a gennaio e l’altro in po’ più in là, in vista di giugno. Il mercato invernale è così per tutte le società, impegnate da un lato a salvare la stagione in corso, e dall’altro a fiutare occasioni per giugno. Una sessione di calciomercato particolare che sta interessando il Bologna soprattutto sul fronte delle uscite dove, ultimo ma non per importanza, sembra essere arrivato un nuovo interessamento per il gioiellino Santiago Castro.

Calciomercato Bologna: Juventus su Santi Castro

Società italiana tra le più attive sul mercato, la Juventus sta lavorando intensamente per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Alla ricerca di un centrocampista e di un vice-Yildiz, ora la dirigenza bianconera studia anche il colpo in avanti. Il trio d’attacco su cui si era deciso di puntare in estate, infatti, non ha dato fin qui le certezze sperate, con David e Openda che faticano a trovare il feeling col gol e con Vlahovic (contratto in scadenza a giugno 2026) che starà fuori almeno fino alla fine di febbraio.

Uno scenario che, secondo Alfredo Pedullà, impone dei ragionamenti sul futuro a breve e lungo termine. Ragionamenti che avrebbero portato al nome di Santiago Castro, fiore all’occhiello dell’attacco di mister Italiano. Nonostante il periodo poco fortunato in termini di gol (2 nelle ultime 13 partite), però, l’attaccante piace sia a Spalletti che alla dirigenza bianconera, che ora studia il da farsi. Per convincere il Bologna, infatti, serve un’offerta superiore ai 40 milioni di euro. Resta quindi da capire se la Vecchia Signora intenderà muoversi subito, anche se poco probabile, o aspettare giugno, con la possibilità che si apra un’asta per il ragazzo che ha diversi estimatori in Europa.

Spalletti-Castro: il precedente con la Nazionale

L’interesse di Spalletti per Castro, però, non è scoccato solamente nelle ultime ore. Il tecnico di Certaldo, infatti, segue El Toto con grande interesse già da parecchio tempo, più precisamente da quando era CT della Nazionale Italiana. A marzo 2025, l’attuale tecnico bianconero aveva infatti contattato Santi, detentore del passaporto italiano, chiedendogli se fosse interessato ad entrare a far parte degli Azzurri.

Interesse che, però, non aveva mai fatto vacillare l’attaccante Rossoblù, che confermò di voler aspettare l’Argentina. Chiamata che poi arrivò poche settimane dopo, con Santiago che si aggregò ai compagni ma non riuscì ad esordire con l’Albiceleste a causa di un infortunio in allenamento.

