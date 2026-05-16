Calciomercato Bologna, Castro potrebbe cambiare il futuro di Dallinga

Il futuro dell’attacco del Bologna potrebbe dipendere da Santiago Castro e dal calciomercato intorno a lui. Se in estate dovesse arrivare un’offerta importante per l’argentino, la società potrebbe decidere di puntare con maggiore convinzione su Thijs Dallinga, investendo il ricavato del mercato per rinforzare altri reparti.

Secondo quanto riportato da Dario Cervellati su Corriere dello Sport-Satdio, l’attaccante argentino continua ad attirare l’interesse di diversi club, sia italiani sia stranieri. Per questo motivo la dirigenza, guidata da Claudio Fenucci insieme a Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, starebbe valutando tutte le possibili strategie. In caso di cessione di Castro, il Bologna potrebbe decidere di confermare Dallinga come riferimento offensivo principale. L’olandese, comunque, resta il favorito alla cessione, ma il mercato è fluido e la situazione potrebbe mutare rapidamente.

Una stagione sotto le aspettative

Arrivato da Tolosa nell’estate del 2024 per circa 15 milioni di euro più bonus, Dallinga aveva calcato i campi della Serie A con aspettative elevate dopo le ottime stagioni in Francia. Tuttavia, il rendimento dell’olandese non è stato continuo: nelle ultime due annate di campionato ha trovato poche reti e alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti.

Le difficoltà sono state accentuate anche da alcuni problemi fisici. In particolare, una tendinite agli adduttori ne ha limitato continuità e brillantezza nella parte finale della stagione.

Segnali positivi nelle coppe europee

Nonostante le difficoltà in campionato, Dallinga ha mostrato qualità importanti nelle competizioni europee. Gli spazi e i ritmi più alti delle gare internazionali hanno valorizzato le sue caratteristiche, permettendogli di incidere con maggiore efficacia tra Champions ed Europa League.

All’interno del club, inoltre, la fiducia nei suoi confronti non è mai venuta meno. Vincenzo Italiano continua a chiedergli maggiore presenza in area e più cattiveria sotto porta, ma riconosce anche i segnali di crescita mostrati nelle gare giocate.

Un’altra occasione per convincere

Per il Bologna, Dallinga rappresenta ancora un investimento da valorizzare. L’eventuale addio di Castro potrebbe offrirgli una nuova occasione da protagonista e trasformare la prossima stagione nell’anno decisivo della sua esperienza in rossoblù.

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