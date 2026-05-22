Calciomercato Bologna – Castro sul mercato? Non sarebbe il solo

Il calciomercato del Bologna entra nel vivo e i rossoblù si preparano a una vera e propria rivoluzione.

La mancata qualificazione alle Coppe Europee costringerà la società a rivedere i propri piani finanziari, inserendo nella lista dei partenti pezzi pregiati, da Santiago Castro a Jonathan Rowe.

Fenucci sul calciomercato del Bologna

A delineare questo scenario, come riportato da Il Resto del Carlino, è stato l’amministratore delegato rossoblù, Claudio Fenucci, intervenuto a Solomeo durante la presentazione dell’European Golden Boy 2026.

Le sue parole, arrivate a poche ore dal lancio della nuova maglia targata Macron, non lasciano spazio a dubbi:

«Non esiste club al mondo che possa andare avanti senza cedere i calciatori. Quello che vorremmo provare a fare è trattenere i giovani che possono crescere con noi, ma il mercato sarà fatto dalle offerte che arriveranno. Vogliamo continuare a fare bene a giocarcela con le grandi, ma abbiamo un gap finanziario che si creerà per la mancata qualificazione alle Coppe Europee. Dovremo adeguare le nostre strategie finanziarie a questa situazione».

I prim indizi di mercato arrivano proprio dalla scelta dei testimonial per lo shooting della divisa (De Silvestri, Bernardeschi, Odgaard e Miranda), che di fatto esclude tutti i big in bilico.

Tutte le possibili uscite

Il nome in cima alla lista dei partenti è l’attaccante Santiago Castro. Fenucci ha candidamente ammesso l’interesse delle grandi:

«Sta facendo molto bene, ma il mercato si concentra sui giovani e lui sarà oggetto di attenzione di altri club. Vorremmo tenerlo, ma bisogna essere in due a volere la stessa cosa».

Su di lui ci sono Aston Villa, Chelsea, Inter, Milan e Juventus.

Il Bologna deve poi rientrare di circa ulteriori 20-30 milioni di euro: Lucumì è allora destinato all’addio, Freuler è in scadenza e non rinnoverà, mentre per Rowe ci sarà l’imbarazzo della scelta.

Anche Cambiaghi potrebbe salutare, direzione Como, Napoli o Lazio.

Resta invece un rebus il futuro di Riccardo Orsolini: a Casteldebole c’è fiducia per un rinnovo a vita, ma il nodo non è ancora sciolto.

Parrebbero blindati, invece, Miranda (per cui si eserciterà l’estensione del contratto al 2028) e De Silvestri (pronto al rinnovo), entrambi protagonisti del lancio dell’home kit 26/27.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook