Calciomercato Bologna, c’è concorrenza per Zeballos del Boca Juniors: ecco chi lo vuole

È di ieri la notizia che il Bologna nel prossimo calciomercato estivo avrebbe intenzione di salutare Benjamin Dominguez e per farlo starebbe per proporre uno scambio con Exequiel Zeballos del Boca Juniors. L’esterno xeneize piace da tempo ai rossoblù, ma non sono da soli.

Il giocatore, infatti, con il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre 2026 fa gola a diverse società. Già in passato il giocatore aveva sfiorato il passaggio in un club europeo, rimanendo però poi al Boca. Il contratto in scadenza così ravvicinata e lo stallo nella trattativa per l’eventuale prolungamento ora lo avvicinando ancora di più al Vecchio Continente.

La proposta del Bologna

Secondo quanto riportato da Diario Olè, il Bologna in vista della prossima sessione di calciomercato vorrebbe “monetizzare” con Benja Dominguez e ugualmente il Boca Juniors vorrebbe fare con Zeballos. L’idea rossoblù sarebbe quella di proporre uno scambio.

Dall’altra parte al club di Buenos Aires resta soltanto questa prossima finestra per incassare soldi o comunque fare un affare vantaggioso, altrimenti il “Changuito” lascerebbe il Boca Juniors a parametro zero. Il presidente Riquelme vorrebbe guadagnare una cifra pari a 10 milioni di dollari, avendo Zeballos una clausola da 15, ma non è detto che sia possibile.

Anche un altro club Serie A su di lui

Zeballos non piace però solo al Bologna, in vista della prossima sessione di calciomercato anche il Napoli si potrebbe fare avanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo avrebbe individuato nell’esterno consensi il giocatore giusto per ringiovanire il reparto esterni offensivi.

Il Napoli potrebbe proporre “argomenti” diversi al Boca. I partenopei non proporrebbero uno scambio, ma comprerebbero il giocatore. Se dovessero tirare però sul prezzo, ecco che la proposta di scambiare il giocatore con Dominguez avrebbe tutt’altro fascino per gli xeneizes. Il duello, se sarà confermato, è solo all’inizio, ma i rossoblù non molleranno facilmente se davvero vogliono il giocatore.

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