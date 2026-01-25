Calciomercato Bologna – Dallinga può partire, ma ad una condizione

Continuano i giorni di calciomercato invernale e il Bologna continua a fare riflessioni su giocatori presenti in rosa e a sondare nuovi calciatori da poter aggiungere alla squadra.

Focus degli ultimi giorni, dopo lo scambio tra Fabbian e Sohm, è il reparto d’attacco. In particolare, l’osservato speciale è Thijs Dallinga che il club rossoblù potrebbe decidere di far partire in caso si presentasse la giusta occasione.

Calciomercato Bologna: piacciono Ferguson e Openda

Il calciatore olandese, che ha segnato giovedì contro il Celtic dopo un lunghissimo digiuno, non sta rendendo come da aspettative ed è monitorato da molti club francesi e olandesi, oltre che da squadre in Spagna e Bundesliga

Il Bologna è quindi alla ricerca di una bella occasione in questo calciomercato, e se arriverà allora il club lascerà partire Thijs (ovviamente alla giusta cifra).

La prima occasione che si potrebbe presentare al Bologna si chiama Evan Ferguson della Roma. Su di lui, il club ha già chiesto informazioni e lo prenderebbe con la formula del prestito.

Altro nome sul piatto è quello di Lois Openda della Juventus. Il club bianconero infatti, dopo aver definito l’acquisto di Youssef El-Nesyri, potrebbe decidere di lasciar partire Openda sempre con la formula del prestito, ma non è detto che il giocatore sia disposto ad arrivare sotto le Due Torri.

Piace Ekhator, ma la cifra non convince

L’altra ipotesi per il Bologna in questo calciomercato è quella di puntare su un prospetto giovane da far crescere a Casteldebole e da avere pronto nel prossimo campionato. Un esempio è Jeff Ekhator del Genoa, attaccante italiano dell’Under 21 cresciuto nel vivaio rossoblù che al momento conta 2 gol in 17 presenze.

Ekhator è già nel mirino di club di Premier League e il Genoa ha fissato la sua cessione sui 18 milioni di euro. Una cifra importante che il Bologna potrebbe non essere disposto a spendere per un calciatore ancora “acerbo”.

Fonte: Stefano Brunetti, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook