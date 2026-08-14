Calciomercato Bologna: Dallinga sarà un giocatore del Colonia, attesa l’ufficialità

Thijs Dallinga sarà un nuovo giocatore del Colonia: l’attaccante lascerà Bologna in questa finestra di calciomercato per raggiungere quella che sarà la sua nuova casa per la prossima stagione. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto a favore del club tedesco: l’ufficialità è attesa all’inizio della prossima settimana.

Calciomercato, Dallinga pronto a salutare il Bologna

Un amore mai sbocciato quello tra Thijs e il Bologna. Due stagioni che non hanno soddisfatto il giocatore, così come il club rossoblù che ora si prepara ad annunciare la sua partenza. Pochi lampi hanno illuminato l’esperienza di Dallinga sotto le Due Torri. La partita contro l’Empoli in Coppa Italia e lo storico gol segnato al Borussia Dortmund in Champions League sono ricordi indelebili, ma insufficienti per permettere all’olandese di proseguire il suo percorso con la maglia rossoblù.

Dallinga sarà un nuovo giocatore del Colonia, in Bundesliga

Come scrive Giovanni Poggi su Il Resto del Carlino, Dallinga prepara le valigie in direzione Germania, dove lo attende il campionato di Bundesliga. Alla guida dell’attacco del Colonia, Thijs avrà come obiettivo quello di ritrovare il gol perduto. Ma prima, tra un’avventura e l’altra, farà una doverosa sosta in Olanda dove la compagna Liz sta per dare alla luce il suo secondogenito. Un’immensa gioia, che certamente gli donerà la motivazione.

In bocca al lupo, Thijs!

Dopo Santiago Castro, quindi, è il turno di Thijs Dallinga. Un attacco tutto nuovo quello costruito dal Bologna in questa finestra di calciomercato, ora guidato da Artem Dovbyk e Roberto Piccoli. Rendimento e numeri insufficienti hanno inevitabilmente costretto il Bologna a salutare Thijs, concedendo anche un’ottima soluzione alla società acquirente. Ecco perché lascerà la città con la formula del prestito, sì oneroso, ma con il solo diritto di riscatto. La speranza della dirigenza rossoblù è che l’olandese possa finalmente trovare la sua dimensione e ritrovare l’attaccante da doppia cifra che è in lui.

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