Bologna, procedono le valutazioni su Darmian: l’alternativa è Hysaj

Matteo Darmian c’è, è al lavoro a Casteldebole e su di lui la risposta arriverà nei prossimi giorni. È ancora calciomercato per il Bologna, dopo l’infortunio occorso a Emil Holm e la ricerca di un sostituto dello svedese: proprio l’ex Inter è la prima scelta, una scelta che però dipenderà solo dalla valutazione di Palladino. Proprio per questo motivo in casa Rossoblù, se dovesse arrivare una “bocciatura”, stanno preparando il piano B: Elseid Hysaj.

Calciomercato Bologna: Hysaj l’alternativa a Darmian

Rilanciato ieri, confermato oggi da Claudio Beneforti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio. Il calciomercato del Bologna non è terminato il primo settembre, ma proseguirà in questi giorni con l’ingaggio di un’alternativa a Emil Holm, fuori per diversi mesi a causa dell’infortunio subito con la Svezia. Il primo nome è quello di Matteo Darmian, già “in prova” a Casteldebole. Il secondo, invece, è quello di Elseid Hysaj.

Lo stesso Beneforti, come detto, rilancia il nome dell’albanese, impegnato ora proprio con la sua nazionale, come seconda scelta se Darmian non dovesse convincere Palladino. L’ex Inter sta lavorando da ieri con la squadra e in questi giorni il mister capirà se e quando sarà pronto, per quella che è la sua valutazione. La dirigenza, però, tra le alternative ha preso in considerazione proprio l’ex Lazio, per crearsi un vero e proprio piano B.

Hysaj più di altri

L’ex terzino destro della Lazio fa parte di una lista che, per l’appunto, comprendeva anche Matteo Darmian, per ora il prescelto. Ma l’albanese, a oggi, sarebbe preferito a Lirola e Bakker, altri due giocatori che conoscono già la Serie A e presenti nella lista dei svincolati. Evidentemente, con la presenza di Sartori nell’ultimo match di Nations League dell’Albania, il 32enne ex Napoli e Lazio ha convinto di più. Il tutto in attesa, in realtà, di ricevere riscontro su Darmian: probabilmente la decisione arriverà entro questa settimana. Ma, in ogni caso, il Bologna non vuole sbagliare la scelta: non va di fretta.

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