Calciomercato Bologna – Osservatori Rossoblù a Lipsia: nel mirino David Raum?

Qualcosa ribolle sempre in pentola, quando si parla di calciomercato. E, a quanto pare, quello del Bologna porta in Germania, nelle idee. Mancano ancora diverse settimane, ma i Rossoblù stanno tastando il terreno per ciò che li attende, e per capire le varie strade da prendere. È notizia di oggi che degli osservatori del Bologna erano presenti in quel di Lipsia mercoledì sera, e pare che il nome attenzionato non fosse quello di un giovane prospetto, ma quello del capitano del Lipsia: David Raum.

Calciomercato Bologna: si guarda a David Raum?

A lanciare l’indiscrezione è il sito TransferFeed, nato proprio con lo scopo di agglomerare tutte le notizie attorno alle squadre quando si parla di calciomercato. E l’ultima sul Bologna è collegata a David Raum. Ma chi è costui? Nientemeno che il capitano del Lipsia, classe 1998 e di ruolo terzino sinistro.

Secondo il sito TransferFeed, degli osservatori del Bologna sono stati avvistati in quel di Lipsia mercoledì sera per la partita dei padroni di casa contro il Manchester City, valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Gli uomini affiliati al quartier generale di Casteldebole avrebbero preso appunti sul capitano tedesco, di ruolo terzino sinistro.

Possibile realtà o pura curiosità?

Oltre a capire chi è, è necessario fare anche un quadro attorno alla situazione del 28enne difensore tedesco. Si, perché Raum è un nome in voga non solo per i Rossoblù al momento: il classe 1998 è in scadenza di contratto nel giugno 2027, e quindi molto appetibile sul mercato per un possibile trasferimo a cifre più basse del suo reale valore, che secondo Transfermarkt si aggira sui 25 milioni di euro.

Una valutazione, questa, che attualmente sarebbe difficile da sostenere per tanti a gennaio, e anche per il Bologna. Una valutazione, però, che non sarà quasi certamente quella per chi busserà alla porta del Lipsia, che in caso di mancato rinnovo non vorrà di certo perdere a zero il proprio capitano. Insomma, anche il Bologna, sottotraccia si è messo in fila per osservare Raum, a quanto pare: la Premier League, però, è sempre attenta a queste occasioni, e bisogna stare con gli occhi ben aperti quando arrivano.

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