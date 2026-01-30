Calciomercato Bologna – Dialogo con la Juventus: possibile scambio tra Holm e João Mário

Rimasto in panchina nelle ultime tre partite del Bologna, il terzino svedese Emil Holm è sceso invece sul campo delle trattative di calciomercato. Negli ultimi giorni infatti, il suo nome è stato accostato a vari club di Serie A, ma anche alla Premier League con il Wolverhampton che ha chiesto informazioni su di lui. Tuttavia, nelle ultime ore sembra si stia concretizzando un possibile scambio con la Juventus.

Dialoghi aperti per lo scambio tra Holm e João Mário

Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio infatti, la dirigenza rossoblù e quella bianconera avrebbero aperto i dialoghi per uno scambio tra giocatori. Il Bologna mette sul piatto Emil Holm, mentre la Juventus propone il portoghese João Mário.

I due club stanno lavorando per capire se le valutazioni dei due giocatori si equivalgono (o comunque si avvicinano), in modo da poter portare avanti la trattativa. La formula sarebbe quella del prestito secco oppure quella del prestito con diritto di riscatto. Dall’inizio della stagione, João Mário ha giocato solamente 10 presenze con la maglia bianconera, collezionando un totale di 253 minuti giocati.

Calciomercato Bologna: la Juventus supera il Napoli per Holm

La Juventus ha dunque superato il Napoli di Conte. I partenopei avevano bussato alla porta del Bologna per il terzino destro, dopo aver ricevuto un no secco per Cambiaghi. Il club rossoblù da parte sua non sembrava intenzionato a lasciar partire Holm, ma non ha nemmeno chiuso al dialogo proponendo una possibile contropartita per lo scambio.

Il nome fatto dai felsinei per lo scambio è stato quello di Pasquale Mazzocchi, che tuttavia non sembra minimante intenzionato a lasciare la squadra di Conte. Quella del Bologna potrebbe essere stata semplicemente una strategia con lo scopo di raffreddare l’assalto del Napoli, senza chiudere ufficialmente la porta, nell’attesa di una proposta più convincente, come potrebbe essere quella della Juventus.

