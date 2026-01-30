Calciomercato Bologna – I possibili sostituti di Holm. Idea Noslin per l’attacco

4 giorni prima della chiusura del calciomercato e per il Bologna ci sono ancora in ballo dei nomi sia in uscita (Emil Holm), che in entrata (Joao Mario, Noslin). La trattativa più calda al momento è quella del terzino svedese, ma anche per l’attacco c’è più di una questione da risolvere.

Holm in uscita, chi lo sostituisce?

Rimasto in panchina nelle ultime tre partite del Bologna, Emil Holm è sceso invece sul campo delle trattative di calciomercato. Le squadre più vicine a lui sono due italiane, il Napoli e la Juventus con cui gli agenti del giocatore hanno avuto dei contatti. Ma sembra interessato al giocatore anche il Wolverhampton di Premier League.

Holm potrebbe salutare il Bologna, solo nel caso in cui la società rossoblù trovasse un sostituto. I nomi sul piatto sono tanti. Una possibile pista sarebbe uno scambio con la Juventus: Holm in bianconero, mentre sotto le due torri arriverebbe Joao Mario. Portoghese classe 2000 può giocare su tutta la fascia destra. Rimasto molto indietro nelle gerarchie di Spalletti, ha giocato soltanto due partite da titolare in questa stagione con la Juventus.

L’altra opzione percorribile e che piace a Sartori è Tommaso Barbieri. Terzino destro della Cremonese, ha collezionato 16 partite e 1 assist nella stagione 2025/26. Il Bologna incontra le resistenze della società grigiorossa: la squadra, al momento quattordicesima in classifica, dovrà lottare per la salvezza e sarebbe disposta alla cessione solo a fine stagione.

La situazione attaccanti: in bilico Dominguez e Dallinga, il Bologna pensa a Noslin

Non ancora delineato il destino di alcuni degli attaccanti del Bologna. Dominguez, nonostante le smentite di Italiano, rimane vicino al Maiorca e ora è accostato anche al Cagliari. Per Dallinga continuano a esserci richieste da vari campionati europei (inglese, francese, turco).

Se uno dei due dovesse partire, un altro nome spunta per l’attacco del Bologna: quello di Tijani Noslin. Ci sono stati ieri i primi contatti tra la società rossoblù e la Lazio proprietaria del cartellino del giocatore. Il Bologna nella trattativa se la dovrà vedere con il Monaco: anche il club francese è interessato all’attaccante biancoceleste. La formula immaginata da entrambe le concorrenti per Noslin sarebbe i prestito con diritto di riscatto.

