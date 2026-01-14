Calciomercato Bologna – Freytes o Helland? Numeri a confronto

Dopo le riflessioni emerse questa mattina sulle strategie prudenti del Bologna, il focus si stringe su due nomi che stanno accompagnando maggiormente il mercato rossoblù: Freytes e Helland. Se le valutazioni dirigenziali passano da attente osservazioni sul campo, i numeri aiutano a capire qualcosa su di loro, ma soprattutto a chiedersi chi possa servire di più al Bologna di Italiano.

Calciomercato Bologna – prestare attenzione ai numeri di Freytes e Helland

La prima grande differenza sta nel volume. Freytes arriva da una stagione intera da titolare fisso nel Brasileirao: 33 presenze su 33, quasi 3.000 minuti giocati, media di 89 minuti a partita. È un difensore abituato alla continuità, al peso delle responsabilità.

Helland, invece, è ancora un progetto in fase iniziale: 6 presenze, 468 minuti totali, spesso sostituito prima del 90’. Il suo è quindi un campione statistico ridotto, che impone una certa cautela nelle valutazioni, ma che già lascia intravedere alcune caratteristiche interessanti.

Impostazione: Freytes più coinvolto, Helland più pulito

Con il pallone tra i piedi, Freytes è più presente nella manovra: 77 tocchi a partita contro i 64,8 del norvegese. Il centrale argentino gioca più palloni e si assume più rischi, come dimostrano i 10,6 palloni persi a gara, dato nettamente superiore rispetto ai 7,5 di Helland.

In termini di precisione, infatti, Helland è più efficiente: 88% di passaggi riusciti, con un ottimo 80% nella metà campo avversaria. Freytes si ferma all’85% complessivo, pagando soprattutto nei lanci lunghi (49% contro il 60% del norvegese). Tradotto: Freytes costruisce di più, Helland sbaglia meno.

Fase difensiva: qui il confronto si accende

È senza palla che emergono le differenze più nette. Helland vince molti più duelli: 76% di contrasti totali vinti (contro il 53% di Freytes); 85% nei duelli aerei, dato altissimo; 4,7 contrasti vinti a partita, contro i 3,4 dell’argentino.

Leggiamo numeri di un difensore fisico, efficace, dominante nel gioco aereo. Non a caso Helland effettua più rinvii difensivi (6.0) e più tiri respinti (0.8).

Freytes, invece, legge meno bene alcune situazioni: 3 errori che portano al tiro e 2 che portano direttamente al gol. Helland – con meno minuti – si ferma a un solo errore che porta al tiro e zero errori decisivi. Un dettaglio non da poco, da tenere in considerazione soprattutto se si pensa alle partite “sporche” che attendono il Bologna da qui a fine stagione.

Anche sotto l’aspetto disciplinare ci sono differenze sostanziali. Freytes ha chiuso la stagione con 8 ammonizioni e un rosso diretto, segnale di aggressività ma anche di qualche lettura fuori tempo. Helland, nello stesso ruolo, ha rimediato un solo giallo, ma un’espulsione anche per lui: meno falloso, più controllato.

Freytes o Helland: cosa serve davvero al Bologna?

I numeri danno questa risposta: Freytes offre minutaggio, abitudine alla pressione e una presenza costante nella costruzione; Helland, invece, da una sensazione di solidità, e margini di crescita evidenti, ma necessita di tempo e contesto.

Con un Bologna diviso tra campionato, Europa League e Coppa Italia la domanda è un’altra, ed è essenziale per capire quale sarà la scelta finale: può Italiano permettersi un progetto, o serve subito la grinta che cerca?

La risposta a questa domanda indicherebbe a tutti che tipo di Bologna si vuole costruire da qui in poi.

