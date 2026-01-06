Calciomercato Bologna – Che tipo di rinforzo serve alla difesa di Italiano?

Il Bologna ha una difesa numerosa, ma il problema non è mai stato la quantità. Il vero nodo, oggi, è la continuità della qualità in relazione, soprattutto, al gioco che applica Vincenzo Italiano: senza un centrale che sappia leggere e comandare la linea, la squadra tende a sfilacciarsi sotto pressione. Questo gennaio, quindi, il mercato non è solo un’occasione per tappare buchi, ma un banco di prova per capire come il Bologna intende correggere le proprie crepe senza.

Il nodo della difesa del Bologna

La rosa attuale, come ribadito, non ha grosse lacune. Lucumí è fisico, Vitík promette, Casale è ancora discontinuo: talento sparso. Ma quando i terzini spingono alto e la linea sale, ogni errore viene amplificato. I gol subiti o clean sheet mancati sono la spiegazione in numeri di ciò che la difesa del Bologna sta attraversando: è una sorta di fragilità strutturale che si innesta nel meccanismo già tracciato dal mister rossoblù. La difesa non è progettata per sopravvivere alle difficoltà, ma per abilitare il gioco di Italiano, e oggi non basta.

Calciomercato Bologna – il principale obiettivo: perché Freytes?

Juan Pablo Freytes è il profilo coerente con questa filosofia: aggressivo, fisicamente pronto e capace di difendere in campo aperto. Non è un salvatore, ma un facilitatore del gioco alto del Bologna. Prendere un centrale incapace di leggere la linea significherebbe continuare a subire, a prescindere dal nome sulla maglia. Gennaio diventa così una sfida di compatibilità: chi arriva deve permettere a Italiano di fare il suo calcio, non adattarsi a una difesa già in difficoltà.

Scegliere la giusta risoluzione

Far spazio a Freytes significa fare un passo verso la difesa che Italiano vuole, non quella che serve solo a tappare buchi. Se Casale dovesse andar via, non sarebbe per demeriti, ma perché la sua presenza non risolve il problema più profondo. In questo mercato, più che operazioni, servono scelte coerenti: il Bologna può correggere i difetti solo senza tradire il proprio gioco.

