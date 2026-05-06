Calciomercato Bologna, Dominguez al bivio: avventura rossoblù terminata?

Solamente 675 minuti giocati (recuperi esclusi) per un totale di appena 19 presenze in tutte le competizioni, condite da soli 3 assist. La seconda stagione di Benjamin Dominguez con il Bologna è una delusione tanto grande da spalancare le porte al calciomercato, come già accaduto a gennaio.

Il fantasista argentino, domenica mattina, ha messo in mostra l’ennesima “insipida” prestazione della sua annata. 63 minuti in campo contro il Cagliari senza lasciare il senso. Oltre un’ora di singole giocate tecnicamente apprezzabili, ma mai decisive, mai incisive soprattutto. Eppure, le premesse e le promesse della sua avventura sotto le Due Torri erano rosee.

L’avvio, la svolta e il calo

L’avventura bolognese di Benja era cominciata sul finire della sessione di mercato dell’estate 2024. Il club acquista Cambiaghi, l’ex Empoli si infortuna gravemente e Sartori si inventa due colpi: Iling-Junior in prestito e Dominguez a titolo definitivo.

L’argentino impiega un po’ ad ambientarsi, poi da novembre con il primo gol in Coppa Italia è uno show fino all’inverno quando la stella comincia a spengnersi. A quel punto i vari tentativi di Italiano sia sul finire della passata stagione che all’inizio di quella in corso non funzionano.

Dominguez e l’addio sfiorato

Domenica contro il Cagliari, Benjamin è partito titolare al posto di Rowe che durante la settimana aveva avuto qualche problema muscolare. Ma proprio la formazione del capoluogo isolano poteva essere nel suo destino già a gennaio.

Non è un segreto infatti che i rossoblù sardi avevano messo gli occhi sull’argentino. Il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, in chiusura di calciomercato aveva anche ammesso di aver raggiunto un accordo col Bologna per Dominguez, poi saltato per via della mancanza di un sostituto in rosa o da reperire altrove.

Calciomercato, ci risiamo

I 675 minuti giocati in questa stagione, meno della metà degli oltre 1400 della passata annata, sono un’indicazione piuttosto forte. Per Dominguez, in questo Bologna, non c’è spazio e quindi il calciomercato diventa la soluzione ideale.

Il bivio è chiaro: ritrovarsi (ma ormai non c’è più tempo) o dirsi addio senza troppi rimpianti e cercando entrambi di guadagnarci il più possibile.

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