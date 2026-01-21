Seguici su

Calciomercato Bologna – Dominguez e Dallinga potrebbero partire

L’argentino vicino al Maiorca. Tante richieste dall’estero per l’olandese.

11 secondi fa

Dallinga e Dominguez (© Bologna FC 1909; Damiano Fiorentini)
Il calciomercato del Bologna ha portato a nuovi arrivi (Helland e Sohm ancora da ufficializzare), ma anche alla partenza di Fabbian che potrebbe essere seguita da quelle di Dominguez e Dallinga.

Dominguez: il Bologna valuta un prestito

Ad essere interessate all’esterno rossoblù sono varie squadre sia italiane che internazionali. Sembra che la preferita da società e giocatore sia il Maiorca. Verosimile che Benja Dominguez arrivi ai saluti con il Bologna. L’argentino infatti più volte è sembrato fuori dalle rotazioni di Italiano. Per l’ultima di campionato contro la Fiorentina il mister aveva schierato «quelli che hanno vinto a Verona giocando bene». Sì, tutti quelli di Verona, tranne Dominguez (e Vitik però infortunato).

E oggi un’altra notizia: Dominguez esce dalla lista Uefa. Era stato inserito nel periodo in cui il Bologna era martoriato dagli infortuni. Ma ora Freuler è tornato e può riprendersi il suo posto anche in Europa League. Così Benja rimane fuori. Ancora.

Benjamin Dominguez in Udinese - Bologna (© Bologna FC)

Quello di Dominguez comunque non dovrebbe essere un addio, ma un arrivederci. Per ora il club valuta un prestito non una cessione a titolo definitivo. I nomi caldi per sostituirlo sono tre: Kostic del Patrtizan, Wesley ai saluti con l’Al Nassr o Osorio del Midtylland. Il primo dei tre sembra il preferito.

Calciomercato Bologna: parte anche Dallinga?

Tante pretendenti anche per Thijs Dallinga. Arrivano richieste da mezza Europa per l’olandese: società da Inghilterra, Germania e Spagna avrebbero preso contatti con il Bologna. Voci di mercato da tempo lo circondano e lui le ha sempre smentite dichiarando di voler continuare ad indossare la maglia rossoblù. Ma come rifiutare se l’offerta si aggira intorno ai 12 milioni?

Thijs Dallinga (© Bologna FC 1909)

Come per Dominguez, anche in questo caso si pone il problema del sostituto. Nessun nuovo acquisto, si guarda alla panchina: Ciro Immobile. Da subentrato nelle ultime partite sta trovando minutaggio dopo l’infortunio che lo aveva colpito a inizio stagione. Quindi la soluzione all’eventuale partenza di Dallinga potrebbe essere rimanere con due punte in rosa.

Infine, possibili anche le cessioni di Lykogiannis e Casale. Il Bologna valuta quindi come entrate Angori del Pisa e Juan Rodriguez del Cagliari.

Fonte: Matteo dalla Vite, Gazzetta dello sport

