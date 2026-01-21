Calciomercato Bologna – Dominguez e Dallinga potrebbero partire

Il calciomercato del Bologna ha portato a nuovi arrivi (Helland e Sohm ancora da ufficializzare), ma anche alla partenza di Fabbian che potrebbe essere seguita da quelle di Dominguez e Dallinga.

Dominguez: il Bologna valuta un prestito

Ad essere interessate all’esterno rossoblù sono varie squadre sia italiane che internazionali. Sembra che la preferita da società e giocatore sia il Maiorca. Verosimile che Benja Dominguez arrivi ai saluti con il Bologna. L’argentino infatti più volte è sembrato fuori dalle rotazioni di Italiano. Per l’ultima di campionato contro la Fiorentina il mister aveva schierato «quelli che hanno vinto a Verona giocando bene». Sì, tutti quelli di Verona, tranne Dominguez (e Vitik però infortunato).

E oggi un’altra notizia: Dominguez esce dalla lista Uefa. Era stato inserito nel periodo in cui il Bologna era martoriato dagli infortuni. Ma ora Freuler è tornato e può riprendersi il suo posto anche in Europa League. Così Benja rimane fuori. Ancora.

Quello di Dominguez comunque non dovrebbe essere un addio, ma un arrivederci. Per ora il club valuta un prestito non una cessione a titolo definitivo. I nomi caldi per sostituirlo sono tre: Kostic del Patrtizan, Wesley ai saluti con l’Al Nassr o Osorio del Midtylland. Il primo dei tre sembra il preferito.

Calciomercato Bologna: parte anche Dallinga?

Tante pretendenti anche per Thijs Dallinga. Arrivano richieste da mezza Europa per l’olandese: società da Inghilterra, Germania e Spagna avrebbero preso contatti con il Bologna. Voci di mercato da tempo lo circondano e lui le ha sempre smentite dichiarando di voler continuare ad indossare la maglia rossoblù. Ma come rifiutare se l’offerta si aggira intorno ai 12 milioni?

Come per Dominguez, anche in questo caso si pone il problema del sostituto. Nessun nuovo acquisto, si guarda alla panchina: Ciro Immobile. Da subentrato nelle ultime partite sta trovando minutaggio dopo l’infortunio che lo aveva colpito a inizio stagione. Quindi la soluzione all’eventuale partenza di Dallinga potrebbe essere rimanere con due punte in rosa.

Infine, possibili anche le cessioni di Lykogiannis e Casale. Il Bologna valuta quindi come entrate Angori del Pisa e Juan Rodriguez del Cagliari.

Fonte: Matteo dalla Vite, Gazzetta dello sport

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook