Novità rossoblù: Freuler torna in lista. Vitik: scongiurata la lesione

Novità in casa Bologna. Da Casteldebole giungono notizie positive sul fronte infortunati. Ma partiamo con ordine: Remo Freuler è arruolabile per la partita di domani sera in programma allo stadio Dall’Ara. Lo svizzero dopo il lungo stop patito a causa della frattura scomposta della clavicola destra avvenuta contro il Parma, torna in lista Uefa. Al suo posto, nei due mesi passati tra intervento chirurgico e riabilitazione, Dominguez era stato il prescelto dallo staff rossoblù per sostituire numericamente il metronomo del centrocampo bolognese. Adesso, il talento argentino uscirà dalla lista.

Gli altri rossoblù

La notizia che tanto si attendeva è che Vitik non ha accusato una lesione nel pre-partita di Bologna-Fiorentina. C’è invece risentimento muscolare e la conseguente contrattura per il giovane difensore centrale, che svolgerà qualche giorno di lavoro differenziato rispetto ai compagni e sarà rivalutato per Genova. Non ci sarà per la partita contro il Celtic. E questa è la notizia: i rossoblù sono in emergenza per la partita contro gli scozzesi. Oltre a Vitik, saranno assenti Lucumì per infortunio, ed Helland. Il nuovo acquisto proveniente dal Brann non potrà essere iscritto in lista prima della riapertura delle liste Uefa, ad inizio febbraio. Nell’importantissima gara di domani sera, il Bologna in difesa sarà contato: giocheranno Heggem e Casale, coppia forzata per via delle situazioni sopracitate.

E Bernardeschi?

Novità anche per quanto riguarda Federico Bernardeschi. Oggi il fantasista rossoblù svolgerà dei controlli per conquistare ‘l’ok’ medico e tornare ad allenarsi con i compagni. Il calciatore potrebbe essere convocato per respirare il clima partita. Contestualmente, la sua convocazione non implicherebbe la possibilità di scendere in campo: ci vorranno almeno due settimane di lavoro in gruppo prima di rivederlo in campo.

