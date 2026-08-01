Calciomercato Bologna – Dominguez in dubbio: ma è necessaria la sua uscita?

Non bisogna dare nulla per scontato, soprattutto in questo calciomercato del Bologna. Sia per quanto riguarda le partenza, sia per quanto riguarda gli arrivi. C’è un nuovo allenatore, Domenico Tedesco, e quindi nuove valutazioni: chiedere a Emil Holm, oppure Thijs Dallinga. Ecco, molto simile alla situazione di quest’ultimo è quella di Benjamin Dominguez. Sempre in bilico per quanto riguarda il futuro, è cercato pare oltreoceano: ma con la nuova disposizione tattica, è giusto farlo partire?

Calciomercato Bologna – Dominguez, possibili interessi dal Brasile

Non è una novità, ma non sembrano essercene per lui in queste settimane di calciomercato del Bologna. Si parla di Benjamin Dominguez: un nome su cui aleggia sempre un velo di incertezza su quel che sarà il suo destino. Tutto tace, o quasi: movimenti concreti attorno al numero 30 Rossoblù non se ne sono ancora visti.

Come riportato qualche settimana fa, su Dominguez sembra esserci l’interesse del Vasco Da Gama in Brasile, più concreto – almeno, l’interesse – di quello del Boca Juniors, per un ritorno in patria che a oggi non sembra potersi realizzare. Solo sondaggi quelli degli scorsi mesi in giro per l’Europa: per ora niente di nuovo, come detto. E una partenza verso il Brasile al momento, forse, non entusiasma.

È se diventasse davvero il vice-Orsolini?

Nuovo allenatore, abbiamo detto, e nuove valutazione sia sui giocatori che sul calciomercato del Bologna. E Domenico Tedesco, finora, sembra averne fatte anche e proprio su Benjamin Dominguez che, a Valles ma anche a Casteldebole nella seconda amichevole di oggi (dove ha messo a segno anche un gol e un assist), è stato utilizzato sulla fascia destra: una posizione diversa rispetto alla sua “amata” fascia sinistra.

Un lavoro diverso, soprattutto. Lui che punta e rientra sul destro, in questi spezzoni di inizio stagione si trova dal lato opposto. Ecco, non è nemmeno un’idea buttata a caso da parte di Tedesco: nel suo 4-3-3, con Bernardeschi più mezz’ala, sulla destra rimarrebbe il solo Orsolini. E, quindi, Dominguez, tornerebbe più che utile. Deve, per l’appunto, lavorarci: le ali con Tedesco hanno anche un compito diverso, rispetto alle stagioni con Italiano. Ma Dominguez, alla terza stagione in Rossoblù, può e, se rimane, deve fare questo salto: a quel punto, tutto potrebbe cambiare. Anche per il mercato.

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