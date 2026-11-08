On Field Review – Serata no per Zufferli e Lissone

Luca Zufferli, sicuramente involontariamente, ci ha messo del suo nel pasticcio del Tardini. E non conta che si sia vinto, ma la qualità dell’arbitraggio di ieri sera è stata quantomeno discutibile. L’arbitro della Sezione di Udine aveva già destato qualche perplessità sia in Juve-Atalanta (dove, per una netta trattenuta dell’ex Rowe in area, aveva sorvolato su un rigore netto). Ma anche in Torino-Milan Zufferli non aveva assegnato ai rossoneri un rigore, per un evidente fallo di mano di Vlasic. Insomma una terza prova discutibile e che lascerà un solco di negatività e proteste.

Zufferli e le tre OFR

Il primo episodio, che riguarda Zufferli, è forse quello che indirizza il match (ma, come sempre, non ne abbiamo la riprova). Odgaard, lanciato a rete, viene tenuto stretto da Ndiaye, come ultimo uomo. In realtà il blocco è reciproco, ma alla fine il nostro centravanti finisce a terra, spinto dal difensore ducale. Meraviglia, da Lissone, lo richiama e non gli fa vedere l’angolazione con cui si coglie il pantaloncino dell’avversario tirato da Odgaard. E allora Lissone richiama Zufferli al monitor a bordo campo: il risultato è cartellino rosso e il giocatore gialloblù che esce in lacrime dal terreno di gioco.

Il secondo Ofr è solare

Siamo al 68′ del secondo tempo e il risultato è già sull’1 a 0. Ferguson imbuca per Cambiaghi in mezzo all’area, in chiara occasione da gol. Da dietro, maldestramente, interviene Tourè che tocca il piede sinistro dell’attaccante, sbilanciandolo e facendolo crollare a terra. Anche qui Zufferli lascia correre, ma è sempre Meraviglia che richiama l’arbitro e solo dopo avere vista l’azione al monitor, concede la massima punizione.

Anche Marelli è scettico sulla terza OFR

La terza On field review a cui è stato chiamato Zufferli è forse, per noi tifosi rossoblù, la più complicata da capire. Se è vero come vero che Vitik tira la maglia a Fabbian, Giovanni riesce comunque a tirare e a sbagliare il tiro, non centrando la porta.

Morale: penalty concesso lo stesso e giallo a Martin, che comunque si è disimpegnato bene.

La speranza è sempre quella di avere un buon arbitraggio, che non “disturbi” il corretto andamento del match. Il Bologna non ha bisogno ne di favori da Zufferli, ne di arbitri contro: ma solo giocare correttamente il suo campionato. Perchè quello che sta facendo è sicuramente un buon campionato.

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