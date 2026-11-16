Calciomercato Bologna, Dovbyk verso l’addio: può tornare in Liga

Le prossime cinque o sei settimane saranno quasi certamente le ultime di Artem Dovbyk con la maglia del Bologna, l’ucraino infatti dovrebbe salutare il capoluogo emiliano nel prossimo calciomercato di gennaio. La decisione, infatti, sarebbe ormai stata presa da parte di Raffaele Palladino e società.

L’ex centravanti della Roma, in prestito dall’estate, non rientra più nei piani della squadra felsinea. Il tecnico campano, fin dall’inizio, è sembrato restio a dare un’opportunità al giocatore in prestito dai capitolino, sia per le sue difficili condizioni fisiche e atletiche sia per la sua fatica a reggere i ritmi di allenamento imposti dal tecnico campano.

Dovbyk, due società interessate sul calciomercato

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la decisione dei rossoblù sarebbe ormai presa. Nel prossimo calciomercato il Bologna ha già deciso di cercare un attaccante, e questo evidentemente prenderà il posto di Dovbyk.

I felsinei interromperanno dunque il prestito e rispediranno il giocatore nella Capitale. Un passaggio più che altro formale perché, come già in estate, il calciatore dell’est Europa non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini. Artem tornerà quindi a Roma in giallorosso per lasciare nuovamente il club per una nuova destinazione.

Il centravanti ex Girona avrebbe due già due società interessate a lui. Uno sarebbe un club italiano, l’altro sarebbe un club della Liga. Il club spagnolo, secondo voci che arrivano dalla capitale, sarebbe il Valencia. I Murcielagos vorrebbero rinforzare il proprio reparto offensivo con l’ucraino che è stato capocannoniere della Liga solo tre annate fa proprio con la maglia del suo ex club catalano.

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