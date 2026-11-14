Lontano da Casa versione Lumezzane: la fucina di talenti rossoblù

In questa versione particolare di Lontano da Casa, la nostra rubrica che segue i giocatori del Bologna in prestito in altre squadre, vediamo il caso particolare del Lumezzane, club della provincia di Brescia che milita nel Girone A di Serie C. Come segnala Dario Cervellati nell’edizione odierna di Corriere dello Sport – Stadio, infatti, la società lombarda ha preso sotto la sua ala ben quattro rossoblù: Gennaro Anatriello, Tommaso Ebone, Lorenzo Menegazzo (tutti e tre in prestito) e Davide Baroncioni (trasferitosi a titolo definitivo ma con diritto di recompra da parte del Bologna).

Anatriello, Ebone, Menegazzo e Baroncioni brillano in Serie C: gli ex giocatori del Bologna Primavera partiti in prestito sono tra i protagonisti della stagione del Lumezzane

Quattro giocatori giovanissimi e di talento che si sono fatti notare ai tempi del Bologna Primavera e che stanno crescendo sempre di più grazie all’esperienza con la maglia del Lumezzane e alla collaborazione tra gli emiliani e i lombardi (undicesimi nel proprio girone dopo le prime 13 giornate di campionato). Il contributo dei gioiellini rossoblù, in effetti, è evidente.

Gennaro Anatriello, ad esempio, si è riscoperto bomber: il centravanti napoletano classe 2004 è a quota 6 gol e 2 assist in 11 presenze, con l’85% di titolarità e più del 50% di partecipazione al gol. Numeri simili anche per Tommaso Ebone, tra i giocatori più interessanti ad aver indossato la maglia del Bologna Primavera: l’attaccante classe 2005 ha all’attivo 2 gol e 2 assist in 12 partite e anche lui è all’85% di titolarità.

Lorenzo Menegazzo, centrocampista classe 2005 originario di Camposampiero (Padova) ed ex capitano della Primavera rossoblù, ha finora collezionato 10 presenze e un assist in campionato (dove però si ferma al 46% di titolarità). A questo si aggiunge un assist nell’unica presenza in Coppa Italia Serie C. Fino a questo momento, infine, il classe 2005 Davide Baroncioni ha raccolto 7 presenze (con il 38% di titolarità). Per tutti e quattro, però, le occasione per crescere sempre di più non mancano.

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