Calciomercato Bologna: il Napoli è interessato ad Emil Holm

L’indiscrezione giunge a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato. Il Napoli sta riflettendo se rinforzare o meno la fascia destra della squadra partenopea. Il profilo sondato è quello di Emil Holm. Il terzino svedese era stato già accostato, nelle settimane precedenti, ad Everton prima, ed Inter poi. La squadra presieduta dal direttore sportivo Manna, ha già concluso alcune operazioni in questa sessione di mercato. Se arrivasse Holm, il Napoli potrebbe cedere Mazzocchi, che è corteggiato in Italia da Sassuolo e Torino. Il preferito del club azzurro continua ad essere Juanlu Sanchez, ma occhio ai possibili ribaltoni di gradimento.

Holm lontano da Bologna?

Inutile negare che sarebbe complicato sostituire un calciatore come Emil Holm. Ne abbiamo parlato nelle live di ‘1000chiacchiere’: la difficoltà non consisterebbe, esclusivamente, nel trovare qualcuno che sia affidabile e che dia un apporto qualitativo alla manovra rossoblù. L’impresa diventerebbe ardua considerando questa finestra invernale di calciomercato: le squadre non vogliono smantellare nel bel mezzo della stagione, per cui, qualsiasi club chiederebbe un prezzo maggiore rispetto al valore effettivo del calciatore. Holm, da parte sua, è stato spesso uno dei migliori calciatori in campo del Bologna. Nelle ultime settimane anche lo svedese è calato nelle prestazioni; tuttavia, la facilità nell’unire qualità e quantità, è risultata in molte occasioni una dote cruciale per i rossoblù di Vincenzo Italiano. In questa stagione Holm, ha collezionato 19 presenze, mettendo a referto 5 assist ed una rete, tra tutte le competizioni.

Fonte: Alfredo Pedullà

