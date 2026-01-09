Calciomercato Bologna, l’Everton osserva Holm: la situazione

Il momento negativo del Bologna di Vincenzo Italiano non cambia l’opinione internazionale che i rossoblù si sono costruiti in queste stagioni. Un credito positivo che si riverbera anche sul calciomercato e sui calciatori del Bologna, che hanno osservatori ed estimatori come accade in queste ore a Emil Holm.

L’esterno svedese, arrivato all’inizio della passata stagione dallo Spezia, infatti sarebbe finito nel mirino della Premier League. In particolare, sarebbe l’Everton a osservare lo scandinavo. Una valutazione, un sondaggio per capire disponibilità, costi e margini di trattativa col Bologna che, se dovesse decidere di lasciarlo andare, dovrebbe cercare poi un sostituto. Comunque ancora nulla di concreto.

Non solo Holm

Il club di Liverpool valuta attentamente la situazione sul calciomercato alla ricerca di rinforzi per lascia destra, e non si concentra solo su Holm del Bologna. In lista ci sono altri calciatori più o meno apprezzati che potrebbero magari avere anche valutazioni di mercato maggiori.

Sempre in Serie A, l’Everton ha sondato anche la disponibilità del Genoa per Brandon Norton-Cuffy. L’esterno del Grifone, a differenza di Holm, avrebbe anche una “qualità” in più essendo inglese. Tuttavia, vista l’ottima stagione vissuta finora potrebbe anche costare di più rispetto al terzino rossoblù.

La situazione di Holm

Holm è certamente un elemento di valore all’interno della rosa del Bologna, il calciomercato può sparigliare le carte. Lo svedese ha un valore a bilancio non troppo alto e, considerando i suoi costanti problemi muscolari, i rossoblù potrebbero non rifiutare a priori l’ipotesi di un addio.

In questa stagione, Holm ha avuto problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo. Tuttavia, nelle sole 9 presenze collezionate ha servito ben 4 assist. Un bottino non da poco per un terzino di una difesa a quattro. Insomma, tante le considerazioni da fare in caso di offerta convincente da parte del club inglese.

Fonte: Gianluca Di Marzio

