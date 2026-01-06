Calciomercato Bologna – Fabbian piace a Sarri, ma non è in cima alla sua lista

Ci sono novità per quanto riguarda il possibile addio di Fabbian al Bologna in questa sessione di calciomercato invernale. Nei giorni scorsi infatti, il Bologna ha aperto ai dialoghi con la Lazio che, dalla scorsa stagione, corteggia il giocatore.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà però, l’ex Inter non sarebbe in cima alla lista di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste infatti, considera Fabbian un ottimo interprete, ma per il suo gioco andrebbe riadattato da trequartista a mezzala.

In ogni caso, Sarri considera Fabbian un’ottima alternativa e non è escluso che la dirigenza del club di Lotito possa voler comunque procedere con l’accordo.

Calciomercato Bologna – Sarà fondamentale la volontà di Fabbian

Il Bologna dall’altra parte non chiude le porte. Vincenzo Italiano non vorrebbe rinunciare al giocatore di cui apprezza le qualità, ma potrebbe essere proprio Fabbian a chiedere di lasciare il club al fine di giocare di più.

Scampato il pericolo di perdere il centrocampista la scorsa estate a favore dell’Inter, ora il club felsineo detiene il controllo totale del cartellino e ha aperto alla possibile cessione. Determinante sarà quindi la volontà del giocatore stesso.

Il Bologna pensa ad un sostituto, spunta l’idea Fazzini

Bologna non lascerà partire il classe 2003 in questa sessione di calciomercato, se prima non avrà trovato un degno sostituto. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club biancoceleste avrebbe proposto come pedina di scambio Dele-Bashiru e Belahyne, ma nessuno dei due sembra interessare la società rossoblù.

Il club felsineo è orientato all’acquisto di un trequartista puro in grado di alternarsi con Odgaard. Miretti rimane la pista più complessa, mentre nella giornata di ieri è uscito il nome di Jacopo Fazzini. Il trequartista è arrivato alla Fiorentina quest’estate per 10 milioni di euro ed è legato ad un contratto quinquennale da 800mila euro.

Fonti: Alfredo Pedullà; Marcello Giordano (Il Resto del Carlino)

