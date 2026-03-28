Calciomercato Bologna – Fabbian porta risorse, Sohm deve convincere

Mancano circa due mesi al termine del campionato e la dirigenza del Bologna dovrà prepararsi a tirare le somme riguardo ad alcuni accordi di calciomercato, fatti nel corso della stagione.

Primo fra tutti è lo scambio tra Giovanni Fabbian e Simon Sohm fatto tra Bologna e Fiorentina durante il mercato di gennaio. Un accordo che inizialmente ha lasciato molte perplessità nella piazza rossoblù, ma che successivamente ha convinto anche per i termini dell’accordo.

Se la Fiorentina si salva, 15 milioni arriveranno nelle casse rossoblù

Giovanni Fabbian, sarà infatti automaticamente riscattato dalla Fiorentina, in caso la squadra di Vanoli dovesse centrare la salvezza. In questo caso, nelle casse del Bologna entrerebbero ben 15 milioni. Una cifra non indifferente, che potrebbe essere utile al club rossoblù per mettere le mani su qualche nuovo rinforzo già sondato.

Diversa invece è la condizione per la permanenza di Simon Sohm al Bologna: i rossoblù infatti lo avevano preso in prestito con diritto di riscatto. Starà quindi al Bologna decidere se trattenere o meno lo svizzero a giugno e toccherà a Sohm dimostrare di meritarsi un posto in rossoblù.

Calciomercato Bologna: Sohm piace, ma il club rossoblù non è ancora convinto

Contro il Torino, nella sua primissima gara da titolare, lo svizzero aveva convinto tutti, a partire dallo stesso Italiano. «Era la sua prima da titolare, è un ragazzo molto applicato e mi è piaciuto tanto. Sa lavorare da centrocampista, attacca gli spazi ed è intelligente» aveva detto il tecnico dopo la vittoria all’Olimpico Grande Torino.

Sohm, complice il cambio di modulo dal 4-2-3-1 al 4-3-3, ha poi giocato titolare nelle vittorie contro Udinese, Pisa e Sassuolo, e infine contro la Lazio dove tuttavia è stato molto carente, dimenticandosi per ben due volte di Kenneth Taylor.

Sohm è arrivato a gennaio così come Joao Mario, ma a differenza dello svizzero, il giocatore portoghese ha pienamente convinto il club felsineo tant’è che il Bologna starebbe pianificando strategie in chiave futura (anche sull’ingaggio) da proporre alla Juventus.

Fonte: Matteo Dalla Vite – La Gazzetta dello Sport

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