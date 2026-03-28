Calciomercato Bologna – Freuler saluta? Keita tra le prime scelte

Come saputo qualche giorno fa, Remo Freuler sembra essersi deciso a non firmare il contratto in scadenza con il Bologna. Le strade dello svizzero e del club felsineo sembrano quindi destinate a separarsi al termine della stagione.

«Il mio futuro non lo conosco ancora nemmeno io. Ho qualche progetto, ma quello che succederà si capirà solo in estate», ha detto Remo dal ritiro con la Svizzera, prima dell’amichevole contro la Germania. «Non sono contrario a rimanere in Italia, ma sto valutando tutte le opzioпі. Al momento non riesco però a immaginare un mio ritorno in Svizzera».

Calciomercato Bologna: i rossoblù in cerca del dopo-Freuler

Il Bologna inizia a guardarsi intorno in vista del calciomercato estivo: sostituire un pilastro come remo Freuler non sarà facile, ma il club rossoblù si fida di Giovanni Sartori e Marco di Vaio. Uno dei primi nomi in cima alla lista sembrerebbe essere quello di Mandela Keita, sondato dai rossoblù già due anni fa e poi acquistato dal Parma.

Il club emiliano lo pagò poco meno di 12 milioni più bonus e con rivendita futura per l’Anversa. Il Parma valuta Keita sui 20 milioni, una cifra non indifferente, che tuttavia arriverebbe comunque alle casse del Bologna per un altro motivo. In caso di salvezza della Fiorentina infatti, il Bologna incasserà praticamente la stessa cifra dalla cessione di Giovanni Fabbian

Keita piace non solo al Bologna: il belga è seguito da club di Premier

In caso Freuler partisse e Keita convincesse definitivamente il club rossoblù, allora il Bologna dovrà muoversi in fretta per affondare il colpo. Il centrocampista belga infatti è target di calciomercato non solo in Serie A , ma anche all’estero. Keita, che in questa stagione ha già collezionato 32 presenze, è seguito anche in Premier, in particolare da Tottenham, Aston Villa e Brighton.

Fonte: Matteo Dalla Vite – La Gazzetta dello Sport

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