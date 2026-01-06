Calciomercato Bologna – Lazio forte su Fabbian: c’è l’offerta

Ci eravamo lasciati con una situazione ancora fluida, di dialoghi avviati ma ancora senza affondi. Il Bologna aveva aperto alla Lazio per Giovanni Fabbian, pur senza spingere per la cessione, mentre Maurizio Sarri lo considerava un profilo interessante ma non prioritario, da eventualmente riadattare nel suo sistema. Sullo sfondo restava la volontà del giocatore, possibile ago della bilancia di tutta l’operazione. Ora però qualcosa è cambiato: dalla Capitale sono arrivate novità concrete e importanti.

Calciomercato Bologna – Ecco l’offerta per Fabbian

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe presentato la prima offerta per Fabbian. Sul tavolo del Bologna ci sarebbe una proposta a titolo definitivo da 12-13 milioni di euro, cifra che certifica come l’interesse biancoceleste sia entrato in una fase avanzata. Il centrocampista rossoblù avrebbe già dato piena disponibilità al trasferimento, dettaglio che rafforza inevitabilmente la posizione del club di Lotito. Dopo settimane di sondaggi, dunque, si passa ai fatti: la Lazio accelera e prova a chiudere, inserendo Fabbian in un pacchetto di operazioni che comprende anche altri profili in questa sessione di mercato.

La posizione del Bologna e il nodo volontà del giocatore

Dal punto di vista del Bologna, la situazione resta sotto controllo ma merita attenzione. Vincenzo Italiano apprezza il classe 2003, ma davanti a un’offerta di questa portata e alla volontà del giocatore il club è pronto a fare le proprie valutazioni. La linea usata è sempre la stessa: nessuna uscita senza un sostituto adeguato. In quel di Casteldebole si sono già mossi per individuare un trequartista in grado di alternarsi con Odgaard, così da non farsi trovare impreparati in caso di addio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’offerta della Lazio basterà a convincere definitivamente il Bologna e se Fabbian è davvero pronto a salutare il rossoblù nel mese di gennaio.

