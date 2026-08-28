Calciomercato Bologna, è fatta: Arthur Theate torna in rossoblù

Il club rossoblù ha il suo nuovo difensore centrale. È Arthur Theate, che torna a vestire la maglia rossoblù a quattro anni di distanza dall’addio al Bologna. Il club emiliano ha chiuso l’operazione con l’Eintracht Francoforte, riportando sotto le Due Torri un giocatore già protagonista con la squadra nella stagione 2021/22.

Il centrale belga rappresenta il rinforzo individuato dalla società per raccogliere l’eredità di Jhon Lucumí che, a sua volta, aveva preso il posto del belga. Un’operazione che consegna a Domenico Tedesco un difensore mancino con esperienza in Serie A, nelle competizioni internazionali e, soprattutto, già a conoscenza dell’ambiente rossoblù.

La formula dell’operazione

Bologna ed Eintracht Francoforte hanno raggiunto l’accordo per il ritorno di Theate in Emilia. Il giocatore arriva in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di euro al termine della stagione, più il 15% sulla eventuale futura rivendita.

Theate ha dato il proprio via libera al trasferimento e si prepara così a tornare in Italia dopo le esperienze maturate con Rennes ed Eintracht. Per il club tedesco si tratta di una cessione importante, tanto che parallelamente sono già partite le valutazioni per individuare il sostituto del difensore.

Il Bologna aggiunge quindi alla propria rosa un elemento pronto a inserirsi rapidamente negli schemi di Tedesco. Un ritorno che unisce conoscenza dell’ambiente e maggiore esperienza rispetto alla prima avventura rossoblù.

Il primo capitolo in rossoblù

Theate aveva indossato per la prima volta la maglia del Bologna nella stagione 2021/22. In quell’annata il difensore classe 2000 aveva collezionato 31 presenze e due gol, mettendosi in mostra come uno dei giovani centrali mancini più interessanti del campionato.

Al termine della stagione era arrivato il trasferimento al Rennes, con il club francese che aveva investito circa 20 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. Nel 2024, poi, il passaggio all’Eintracht Francoforte, sempre per una cifra vicina ai 20 milioni.

Ora il percorso si interrompe e il belga torna dove tutto era iniziato in Serie A. A quattro anni dall’addio, Arthur Theate è nuovamente un giocatore del Bologna.

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