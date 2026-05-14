Calciomercato Bologna – Rossoblù su Federico Bonini dell’Almeria

Nella notte tra giovedì e venerdì, i sondaggi per la prossima sessione di calciomercato del Bologna si arricchiscono di un nuovo nome. Ed è un giocatore che il Rossoblù l’ha già vestito anche a livello giovanile, con una scappata anche in prima squadra. Secondo Fabrizio Romano, il Bologna avrebbe preso contatti per Federico Bonini, difensore dell’Almeria.

Calciomercato Bologna – Valutazioni su Federico Bonini dell’Almeria

La voce è quella di Fabrizio Romano, probabilmente il giornalista più conosciuto al mondo se si parla di calciomercato, che in questo caso riguarda il Bologna. Nel video pubblicato sul suo canale Youtube nella serata di giovedì 14 maggio, Fabrizio Romano svela che nelle scorse ore il Bologna avrebbe preso contatti per Federico Bonini, difensore italiano dell’Almeria, squadra militante nel campionato di Liga 2 in Spagna.

Difensore centrale – ma all’occorrenza anche terzino sinistro – classe 2001, Bonini è un titolarissimo nella squadra spagnola: quest’anno ha giocato praticamente tutte le partite in cui è stato a disposizione in campionato, rimanendo in panchina solato alla prima giornata. Nelle 33 presenze, Bonini ha disputato tutti i 90 minuti tranne in un occasione, quando è uscito per infortunio. In tutto ciò, ha segnato un gol e, dato rilevante per un difensore, preso soltanto 4 ammonizioni. Attualmente l’Almeria è terzo in classifica, a pari merito con la seconda e a quattro punti dalla vetta a tre giornate dal termine.

Ritorno al passato?

Già, perché è interessante sottolineare che l’ultimo nome uscito per il calciomercato del Bologna sia già stato a Bologna: Federico Bonini è un ex-Rossoblù. Cresciuto tra Fiorentina e Virtus Entella, Bonini arriva a Bologna nel gennaio del 2020 inizialmente per la Primavera, in una stagione poi interrotta dalla pandemia del coronavirus.

A giugno Federico farà ritorno in quel di Chiavari, ma non senza aver assaggiato la Serie A. Perché in quella stagione Sinisa Mihajlovic, l’allora allenatore del Bologna, dopo averlo portato sempre in panchina dal suo arrivo, lo buttò dentro in un Fiorentina-Bologna ormai compromesso (i Rossoblù perdono quella partita 4-0) per regalare al ragazzo l’emozione dell’esordio in Serie A nei minuti finali del match. Insomma, una vecchia storia a tinte Rossoblù, che potrebbe ripetersi in futuro.

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