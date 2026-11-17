Il calciomercato di gennaio si avvicina, e in casa Bologna si è già acceso il tema Artem Dovbyk. L’ingresso positivo contro il Monza non basta a convincere una società che in estate ha puntato molto su di lui, e la Roma continua a osservare.

Nelle ultime ore, infatti, il Valencia ha bussato alla porta dei giallorossi per chiedere informazioni su Dovbyk, attualmente in prestito in rossoblù con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Lo riporta Dario Cervellati nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Se il rendimento dell’ucraino non dovesse migliorare, gennaio potrebbe rappresentare il primo vero bivio della sua avventura

Calciomercato Bologna, Fenucci su Dovbyk: «Vedremo»

A discutere del futuro di Dovbyk a Bologna ci ha pensato anche Claudio Fenucci, intervenuto a margine del premio Città di Tolentino. L’amministratore delegato del club, però, non ha nascosto le difficoltà incontrate dal giocatore in questi primi mesi sotto le Due Torri: «Dovbyk deve ritrovare un po’ di fiducia in sé stesso, nel gioco e anche nei contrasti. Per adesso stiamo aspettando, speriamo che riesca a darci il suo contributo fino a gennaio, poi vedremo».

Con appena cinque presenze e un solo gol all’attivo, i 17 milioni del riscatto diventano una cifra molto importante per il Bologna verso il prossimo calciomercato. Forse troppo. Per questo nelle prossime settimane seguiranno importanti riflessioni da parte della società sul futuro di Dovbyk. Che dalla sua dovrà ritrovare la fiducia che manca, come sottolineato da Fenucci, per rilanciarsi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook