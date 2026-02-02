Di pari passo con gli obiettivi per mister Vincenzo Italiano, Sartori si deve prodigare anche per la Primavera. D’altronde, negli ultimi anni, il calciomercato del Bologna ha dato i suoi frutti anche con colpi inesperti, e Cristian Florez, ala destra colombiana, potrebbe essere l’ultimo di una lista preziosa. Ma chi è questo ragazzo classe 2008 che ha stregato la dirigenza di Casteldebole? E soprattutto, quali sono le speranze del club per il suo approdo in Italia?

Calciomercato Bologna – Ecco Florez dalla Colombia

Il colpo, a sorpresa, è stato svelato in queste ultime ore: i rossoblu hanno deciso di prelevare Cristian Florez dal Nacional con la formula di un prestito annuale. I piani alti di Casteldebole, poi, si sono riservati un ulteriore garanzia, in quanto sul cartellino del ragazzo pende il diritto di riscatto, esercitabile entro il termine dell’Erasmus europea del ragazzo. Il valore attuale del cafetero si aggirerebbe intorno ai 200.00 euro ma attenzione, perché il trend è in grande crescita: il Bologna ha fatto benissimo a riservarsi l’eventuale possibilità di trattenere Florez a titolo definitivo.

Dal Real con furore

Durante la passata stagione, l’allora diciassettenne Florez ha disputato quattro incontri con la nazionale under 17 e altrettanti con la prima squadra del Real Cundinamarca. Nel prestito in B non sono arrivate reti, ma un intrigante test di maturità, superato ampiamente con una squadra capace di centrare la salvezza agevolmente. I propositi dell’anno nuovo, però, hanno riservato a Cristian nuove ambizioni: mentre il 2026 del Real non è partito al meglio, il ragazzo è tornato alla base nel vivaio dell’Atletico Nacional, pronto a spiccare il volo verso il Vecchio Continente.

