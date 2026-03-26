Bologna, parla Freuler: «Sto valutando tutte le opzioni»

È protagonista in campo, ma in questi giorni – e in realtà nell’ultimo periodo – anche del calciomercato del Bologna, o di quello che verrà perlomeno. Remo Freuler e il suo futuro sono sul banco come argomento principale in casa Rossoblù: le sensazioni fino a questo momento danno lo svizzero partente in estate, alla naturale scadenza del contatto. Lui stesso, però, dal ritiro della Svizzera ha parlato di quel che sarà, non escludendo nessuno scenario.

Calciomercato Bologna: le parole di Freuler sul suo futuro

Un futuro, nel lungo periodo, che definirà le mosse del prossimo calciomercato del Bologna. Inevitabilmente Remo Freuler è un protagonista del colori Rossoblù, pilastro fondamentale in mezzo al campo. La società da tempo ha presentato al giocatore l’offerta di rinnovo, per il momento declinata dallo stesso giocatore. «Il mio futuro non lo conosco ancora nemmeno io. Ho qualche progetto, ma quello che succederà si capirà solo in estate», ha detto Remo dal ritiro con la Svizzera, prima della prossima amichevole contro la Germania.

Un futuro che in molti vedono ancora in Italia, e anche lui sotto sotto: «Non sono contrario a rimanere in Italia, ma sto valutando tutte le opzio-

пі. Al momento non riesco però a immaginare un mio ritorno in Svizzera». Già, perché oltre alla proposta del Bologna per il suo numero 8, la corte di Freuler, in Serie A, sembrerebbe allargarsi alla Roma, guidata dal suo maestro all’Atalanta, Gian Piero Gasperini, e alla Juventus.

Tra Svizzera, Italia e il mondiale

Nel futuro, oltre al calciomercato per il giocatore del Bologna, ci saranno anche i Mondiali. La Svizzera di Freuler è inserita nel girone con Canada, Qatar e la vincente proprio del playoff dell’Italia, lui che ad Euro2024 ha segnato contro gli Azzurri. E contro la nostra Nazionale Remo spera di giocarci ancora: «Spero che l’italia si qualifichi per il Mondiale: per il Paese sarebbe importante. E quindi spero di sfidare gli azzur a giugno».

Ormai ristabilito da qualche mese, Freuler è tornato anche ai momenti del lungo infortunio alla clavicola subito lo scorso novembre contro il Parma, non negandosi una battuta anche sulla nascita del terzo figli, avvenuta a febbraio: «Non mi ero mai fermato cosi a lungo a causa di un infortunio e non e stato facile. La riabilitazione è stata dura: un’esperienza che spero di non ripetere. Il terzo figlio? Sono giornate frenetiche, a casa dormo un po* meno. I giorni in nazionale in questo momento sono davvero i benvenuti».

Fonte – Massimo Vitali, Il Resto del Carlino

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