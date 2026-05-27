Calciomercato Bologna, dalla Grecia: chieste informazioni per Tsapras del Levadiakos

Mentre il calciomercato è bloccato in attesa delle decisioni finali sul prossimo allenatore del Bologna, Sartori e Di Vaio continuano a fare sondaggi, l’ultimo dei quali in Grecia per il terzino destro Triantafyllos Tsapras del Levadiakos. Uno dei tanti nomi seguiti con la squadra degli osservatori.

A riportarlo sono stati gli esperti di calciomercato di Box2Box, podcast greco dedicato al calcio, che hanno parlato della situazione in fermento intorno al giocatore. Non solo il club rossoblù, ma anche altre squadre avrebbero chiesto informazione al Levadiakos, formazione peraltro che il Bologna aveva sfidato la scorsa estate in amichevole.

La stagione di Tsapras

La stagione del terzino destro del Levadiakos ha attirato l’interesse di molti club per via dei numeri del terzino greco. Il giocatore, classe 2001 che compirà 25 anni il prossimo 22 ottobre, ha messo assieme 36 presenze, un gol e soprattutto ben dieci assist.

Un bottino corposo che fa seguito alle precedenti buone stagioni del giocatore sempre con la maglia del Leviadakos, club che gli ha dato i natali calcistici.

Richieste esose

Il Bologna è tra i diversi club che hanno chiesto informazioni per Tsapras in vista di questa prossima sessione di calciomercato. I rossoblù, però, hanno ottenuto risposte non in linea con il budget a disposizione. Richieste piuttosto esose che hanno per ora fatto desistere anche altri club.

Sul giocatore persiste l’interesse di diverse squadre, come anche le big greche Olympiacos e Panathinaikos. Anche le due formazioni dominatrici del calcio ellenico, però, sono state spaventate dal prezzo e ora osservano la situazione in attesa di capire i possibili sviluppi.

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