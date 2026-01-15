Bologna FC
Calciomercato Bologna – Helland ufficiale solo settimana prossima? Ecco il motivo
Secondo DAZN, l’ufficialità del primo colpo del calciomercato del Bologna, Eivind Helland, potrebbe arrivare solo dopo il prossimo turno di Europa League
Helland non sarà un giocatore del Bologna FC fino a venerdì prossimo. Questa è l’indiscrezione di DAZN, nel prepartita di Hellas Verona – Bologna. Il primo colpo del calciomercato del Bologna sarà senza ombra di dubbio il roccioso difensore norvegese, ma Vincenzo Italiano, secondo l’emittente, lo avrà a disposizione ufficialmente solo dal prossimo weekend. Il motivo? Una squalifica da scontare in Europa League.
Calciomercato Bologna – Helland ufficiale dopo l’Europa League?
Come detto nell’introduzione dell’articolo, secondo DAZN il primo colpo del calciomercato del Bologna, Eivind Helland, sarà ufficiale solo la settimana prossima. Più precisamente, venerdì – o poco dopo. Il motivo è da ricercare dalla squadra da cui arriva il classe 2005, e cioè il Brann, anche se non direttamente: si tratta di una squalifica in Europa League, rimediate nell’ultimo turno del 2025.
L’11 dicembre, nella partita tra Brann e Fenerbache, Helland è stato espulso al 18esimo minuto di gioco per un fallo da ultimo uomo poco dopo la linea di metà campo, lasciando così la squadra in inferiorità numerica. Proprio quell’espulsione gli è valsa una giornata di squalifica, che presumibilmente il Bologna vorrà fargli scontare formalmente da giocatore del Brann, secondo l’emittente detentrice dei diritti della Serie A Enilive. Non ci sono conferme ufficiali, e probabilmente non arriveranno: dovremmo solo attendere, per vedere se questa teoria è vera.
Fonte – DAZN
