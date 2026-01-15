Calciomercato Bologna – Helland ufficiale solo settimana prossima? Ecco il motivo

Helland non sarà un giocatore del Bologna FC fino a venerdì prossimo. Questa è l’indiscrezione di DAZN, nel prepartita di Hellas Verona – Bologna. Il primo colpo del calciomercato del Bologna sarà senza ombra di dubbio il roccioso difensore norvegese, ma Vincenzo Italiano, secondo l’emittente, lo avrà a disposizione ufficialmente solo dal prossimo weekend. Il motivo? Una squalifica da scontare in Europa League.

Calciomercato Bologna – Helland ufficiale dopo l’Europa League?

Come detto nell’introduzione dell’articolo, secondo DAZN il primo colpo del calciomercato del Bologna, Eivind Helland, sarà ufficiale solo la settimana prossima. Più precisamente, venerdì – o poco dopo. Il motivo è da ricercare dalla squadra da cui arriva il classe 2005, e cioè il Brann, anche se non direttamente: si tratta di una squalifica in Europa League, rimediate nell’ultimo turno del 2025.

L’11 dicembre, nella partita tra Brann e Fenerbache, Helland è stato espulso al 18esimo minuto di gioco per un fallo da ultimo uomo poco dopo la linea di metà campo, lasciando così la squadra in inferiorità numerica. Proprio quell’espulsione gli è valsa una giornata di squalifica, che presumibilmente il Bologna vorrà fargli scontare formalmente da giocatore del Brann, secondo l’emittente detentrice dei diritti della Serie A Enilive. Non ci sono conferme ufficiali, e probabilmente non arriveranno: dovremmo solo attendere, per vedere se questa teoria è vera.

