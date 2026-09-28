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Calciomercato Bologna: tegola Holm, si torna sul mercato
L’infortunio di Emil Holm costringe il Bologna a tornare sul mercato per trovare un sostituto adeguato sulla fascia destra.
Il mondo del Bologna fa i conti con una brutta tegola legata alle condizioni fisiche del proprio esterno. Come fotografato nel suo articolo odierno dal giornalista Davide Cervellati su Stadio, il viaggio in Finlandia dal celebre chirurgo Lasse Lempainen è stato il passaggio decisivo per valutare l’entità del problema muscolo-tendineo rimediato da Emil Holm durante la sfida con la sua Nazionale.
Il terzino rischia uno stop compreso tra i quattro e i sei mesi qualora venisse confermata la necessità di un intervento chirurgico immediato. Una perdita pesantissima per il tecnico Raffaele Palladino, che perde una pedina fondamentale sulla fascia destra.
Sostituto di Holm? Le alternative tra gli svincolati e l’ipotesi Darmian
Un’assenza così prolungata ha costretto la dirigenza rossoblù a riaprire anzitempo i discorsi relativi alle strategie di rafforzamento della rosa. Come evidenziato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, il club felsineo sta monitorando con attenzione la lista degli svincolati di lusso per individuare un innesto di spessore in grado di garantire affidabilità ed esperienza immediata.
Tra i profili cerchiati in rosso spicca il nome di Matteo Darmian, esperto esterno classe 1989 in grado di ricoprire molteplici ruoli sia sulla corsia che nel pacchetto arretrato.
Altri profili nel mirino e la programmazione della società
Oltre all’opzione legata all’ex giocatore dell’Inter, la direzione sportiva valuta diversi nomi alternativi per rinforzare la corsia laterale ed evitare di arrivare in profonda emergenza fino alla prossima sessione invernale di riparazione. Nomi caldi sul taccuino degli osservatori comprendono il laterale Pol Lirola, che conosce perfettamente i ritmi e le dinamiche del campionato italiano, e il duttile Michel Bakker, profilo mancino capace di disimpegnarsi in zone differenti del campo.
Non mancano inoltre suggestioni di mercato più ambiziose ma complesse come quella che porterebbe al fuoriclasse Daniel Carvajal, sondato per un clamoroso colpo ad effetto. La società rossoblù si prende qualche ora di riflessione per esaminare attentamente tutti i fattori prima di affondare il colpo decisivo.
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Renato
28 Settembre 2026 at 9:07
Darmian?????
in qualche RSA se ne trovano più giovani